Тайник с наркотиками был оборудован в одном из подъездов Якутска

Прокуратурой г. Якутска поддержано государственное обвинение по уголовному делу по фактам сбыта и хранения наркотических средств

Прокуратурой г. Якутска поддержано государственное обвинение в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы с использованием сети Интернет, незаконное хранение наркотических средств в значительном размере.

Судом установлено, что обвиняемый, ранее судимый за аналогичные преступления, в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору, получив рекламное сообщение о трудоустройстве в качестве закладчика в интернет-магазине, распространяющем наркотические средства, вступил в состав организованной группы. В последствии сотрудниками наркоконтроля в ходе оперативно-розыскного мероприятия при оборудовании тайника с наркотиками в одном из подъездов жилого дома г. Якутска был задержан. При личном досмотре были обнаружены и изъяты 3 свёртка с наркотическим веществом, предназначавшихся для дальнейшего сбыта, а также наркотическое средство в значительном размере, который гражданин хранил для личного употребления.

Обвиняемый в ходе предварительного следствия и в суде первой инстанции вину признал в полном объеме. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил его к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.