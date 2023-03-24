Тайна от Таайко: Скоро во всех кинотеатрах Якутии

В конце марта вся Якутия ждёт самый загадочный фильм » Айта». Рейтинг ожидания фильма у зрителя оценивается в 98%. Это 13 й фильм аксакала якутского кино, режиссёра Степана Бурнашева по сценарию Светланы Таайко.

Фильм уже имеет высокие награды на фестивале «Зимний» — номинация » Лучшая режиссура» и номинация » Лучшая мужская роль» в арсенале » Айты». Пиар Айты начался весьма загадочно. В один день в соцсетях у всех топовых блогеров и артистов появилось слово » Айта» на чёрном фоне без никаких либо объяснений. Интрига удалась — всем стало интересно что за девушка Айта и что она сделала, что с ней случилось?

Говорят фильм тоже будет держать зрителя в напряжении от начала до конца, будет выводить на разные эмоции от слёз, обиды, чувства несправедливости до удивления от неожиданной концовки. Можно сказать это первый якутский фильм в жанре остросюжетного детективного триллера. А то что фильм основан не реальных событиях добавляет ещё больше напряжения. В » Айте» всё — начиная от сценария, режиссуры и состава актёров на уровне. В главных ролях вы увидите Иннокентия Луковцева, Ильяну Павлову, Георгия Бессонова, Людмилу Малыкайцеву, Айталину Цыпандину, Спартака Ларионова, Айталыыну Яковлеву и приглашенного российского актёра Андрея Фомина .

Фильм » Айта» наводит зрителя на мучительный вопрос — быть или не быть? Чью сторону принять? Здесь и всепоглощающая родительская любовь, хрупкость юной жизни, ярость толпы, влияние соцсетей на нашу жизнь, мучительная душевная борьба подчинённого служащего, растерянность и бессилие от чувства несправедливости.

Итак, с 30 го марта все кинотеатры республики приглашают разгадать тайну девочки Айты из северной глубинки. На фильм » Айта» будет действовать пушкинская карта.

Режиссер Степан Бурнашев

Сценарий Степан Бурнашев, Светлана Таайко

Продюсер Степан Бурнашев

Оператор Данила Горюнков

Композитор Тео Тао, Сергей Говорун

Художник Максим Третьяков, Тамара Иванова