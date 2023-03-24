24.03.2023
14:43
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Культура

Тайна от Таайко: Скоро во всех кинотеатрах Якутии

В конце марта вся Якутия ждёт самый загадочный фильм » Айта». Рейтинг ожидания фильма у зрителя оценивается в 98%. Это 13 й фильм аксакала якутского кино, режиссёра Степана Бурнашева по сценарию Светланы Таайко.

Фильм уже имеет высокие награды на фестивале «Зимний» — номинация » Лучшая режиссура» и номинация » Лучшая мужская роль» в арсенале » Айты». Пиар Айты начался весьма загадочно. В один день в соцсетях  у всех топовых блогеров и артистов появилось слово » Айта» на чёрном фоне без никаких либо объяснений. Интрига удалась — всем стало интересно что за девушка Айта и что она сделала, что с ней случилось?

Говорят фильм тоже будет держать зрителя в напряжении от начала до конца, будет выводить на разные эмоции от слёз, обиды, чувства несправедливости до удивления от неожиданной концовки. Можно сказать это первый якутский фильм в жанре остросюжетного детективного триллера. А то что фильм основан не реальных событиях добавляет ещё больше напряжения. В » Айте» всё — начиная от сценария, режиссуры и состава актёров на  уровне. В главных ролях вы увидите Иннокентия Луковцева, Ильяну Павлову, Георгия Бессонова, Людмилу Малыкайцеву, Айталину Цыпандину, Спартака Ларионова, Айталыыну Яковлеву и приглашенного российского актёра Андрея Фомина .
Фильм » Айта» наводит зрителя на мучительный вопрос — быть или не быть? Чью сторону принять? Здесь и всепоглощающая родительская любовь, хрупкость юной жизни, ярость толпы, влияние соцсетей на нашу жизнь, мучительная душевная борьба подчинённого служащего, растерянность и бессилие от чувства несправедливости.
Итак, с 30 го марта все кинотеатры республики приглашают  разгадать тайну девочки Айты из северной глубинки. На фильм » Айта» будет действовать пушкинская карта.

Режиссер Степан Бурнашев

Сценарий Степан БурнашевСветлана Таайко

Продюсер Степан Бурнашев

Оператор Данила Горюнков

Композитор Тео ТаоСергей Говорун

Художник Максим ТретьяковТамара Иванова

Якутский триллер «Айта» Степана Бурнашева
Фото: соцсети
Источник: Любовь Готовцева

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