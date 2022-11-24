ТайгаПост обвинил в мошенничестве главу Ленского района… и выиграл суд

23 ноября Ленский районный суд отказал Жумарту АБИЛЬМАНОВУ, сообщает тгк ТайгаПост. Глава района просил с обидчиков 3 миллиона, но так и остался неудовлетворенным. ТайгаПост принял в этом активное участие. Свою ярость глава Ленского района копил три года, а точнее с 23 октября 2019-го, когда на сайте ТайгаПост был опубликован материал При ремонте дорог в Ленске пропали миллионы — аудиторы .

Более 3,5 миллионов рублей администрация Ленского района бездарно закопала во время ремонта улиц Дзержинского и Пролетарской г. Ленска, считают аудиторы. По их мнению, причиной завышения сметы кроется в неправильной методике подсчетов и несоответствии объемов выполненных работ. Кроме того, имеются претензии и к качеству нового асфальта, сообщает

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Подробности судебного заседания: https://taigapost.ru/news/taygapost-obvinil-v-moshennichestve-glavu-lenskogo-rayona-i-vyigral-sud