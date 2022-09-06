Тайфун «Хинамнор» принесет в Якутию сильные дожди и ветра

До конца рабочей недели ненастная погода сохранится на большей части территории Якутии, передает ЯСИА. Сильные дожди и ветер принесет тайфун «Хинамнор», который 7 сентября выйдет на побережье Охотского моря. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов погоды Якутского УГМС Саргылана Никитина.

8–9 сентября тайфун пройдет через Колымо-Индигирские районы на Восточно-Сибирское море.

8 сентября в Усть-Майском, Томпонском районах местами ожидаются сильные дожди. В центральных районах порывы ветра могут достигнуть 15–20 метров в секунду, на юге, юго-востоке — до 18–23.

9 сентября с выходом циклона из Красноярского края на большей части Якутии пройдут небольшие и умеренные дожди. В Ленском, Мирнинском районах прогнозируют усиление ветра до 15–17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3… +8 градусов, при прояснении похолодает до -3, на севере — до -1… -6. Днем столбик термометра покажет +9… +14 градусов, при дождях и на севере — +4… +9. На юго-западе и на юге 8–9 сентября днем температура будет колебаться от +15 до +20 градусов.

«В выходные дни с ростом давления ожидается улучшение погоды в западных, центральных и южных районах республики. Температура воздуха ночью составит +2… +7, при прояснении — до -2…-7. Днем — +10…+15, на севере — +3… +8», — сообщила Саргылана Никитина.

В ближайшие сутки в Якутске пройдет дождь, столбик термометра покажет +6… +8 градусов. Дневная температура составит +10… +12. В четверг ночью ожидается небольшой дождь, днем — преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит +5… +7 градусов, днем — +11… +13. В пятницу днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Ночью температура опустится до 0… +2 градусов, днем будет +10… +12.