Таинственный подарок Примадонне Адамовой…

Дива якутской оперы Айталина Адамова-Афанасьева поделилась с подписчиками новостью о таинственном подарке – новом смартфоне! Имя дарителя осталось не раскрытым…

В начале ноября звезда выложила в своем аккаунте селфи, где певицу украшал великолепный гарнитур из розового кварца. Считается, что розовый кварц притягивает любовь, о чем дива знает. И спустя некоторое время такой шикарный подарок!

В любом случае Примадонна вышла из ряда андроидов и присоединилась к яблочникам. Армия яблочников Якутии пополнилась еще одной яркой звездой!

Поздравляем Айталину Адамову-Афанасьеву с новым телефоном!