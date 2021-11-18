18.11.2021
15:18
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Светская хроника

Таинственный подарок Примадонне Адамовой…

Дива якутской оперы Айталина Адамова-Афанасьева поделилась с подписчиками новостью о таинственном подарке – новом смартфоне! Имя дарителя осталось не раскрытым…

В начале ноября звезда выложила в своем аккаунте селфи, где певицу украшал великолепный гарнитур из розового кварца. Считается, что розовый кварц притягивает любовь, о чем дива знает. И спустя некоторое время такой шикарный подарок!  

В любом случае Примадонна вышла из ряда андроидов и присоединилась к яблочникам. Армия яблочников Якутии пополнилась еще одной яркой звездой!

Поздравляем Айталину Адамову-Афанасьеву с новым телефоном!  

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Айталины Адамовой - https://www.instagram.com/kuoaitalina6058/
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