Таинственный обряд в моей жизни

В нашей семье родились сын и дочка, но возможности иметь свой дом или квартиру не было на протяжении долгих 12 лет. Иметь свой уголок стало несбыточной мечтой. А ведь наша семья в принципе нормально зарабатывала в свои 33 года. В те годы популярной ипотеки как сейчас не было.

Съемные квартиры, переезды уже стали привычным делом. Бывало, что переезжали в дом напротив, нужно было просто перейти улицу с рюкзаками вещей. За плечами за эти годы были 3 съемные квартиры, а затем 3 съемных частных дома, помимо этого, приобрели автомобиль.

Но вот что было странно!

Мне каждый год снился один и тот же сон. Во сне зеленое цветущее поле, где я все еще школьница и рядом всегда одноклассницы и одноклассники. Все вместе бежим и играем и очень весело проводим время.

В первые годы я все время удивлялась этому сну, ведь во сне ничего не менялось и я уже знала, что обязательно этот сон повторится еще раз в следующем году. И так 7 лет подряд, один раз в год.

В тот год вместе с мужем впервые посетили обряд встречи солнца на благословенной земле Ус Хатын, хотя жили в городе Якутске давно. Народу на обряде было много. Алгысчыт провел обряд, но солнце спряталось за тучами и не показалось.

Расстроенные мы пошли к своей машине. Но по дороге оно выглянуло и озарило таким ярким светом, что мы взялись за руки и каждый своей свободной рукой протянули ладони к – СОЛНЦУ. И в унисон произнесли – мы хотим свой дом!!!!

Мы хотели именно дом с участком, так как жить в квартире нам особо не хотелось. Видимо наше деревенское детство засело в наших сердцах крепко.

Стоит написать, что мы за год до обряда купили участок. Но когда растаял снег, участок оказался весь в воде. Под покровом толстого слоя снега никто не мог догадаться об этом. Требовалась конкретная отсыпка и не одной машиной. А мы упали духом и ничего не начинали строить примерно год с лишним.

И вот после этого обряда поклонения и встречи солнца прошло совсем немного времени. И о боги, брат подарил недостроенную коробку своего дома в улусе. Обряд дал нам толчок – у нас уже была коробка дома, который надо просто перевезти в Якутск. Мы под будущий дом отсыпку сделали и у нас появился долгожданный дом с гаражом.

После того, как у нас появился свой уголок, сон перестал сниться. Оказывается, если есть не сбывшаяся мечта, то сны могут повторяться из года в год.

Теперь я знаю, что если сильно-сильно захотеть и визуализировать свою мечту, она обязательно сбудется. И это только один пример. В моей жизни таких примеров несколько.