Таиланд ввел антиковидные ограничения на въезд

Некоторые российские туроператоры получили уведомления об изменении правил въезда в Таиланд из-за ужесточения коронавирусных ограничений в королевстве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на туристическую компанию «Интурист». Новые правила будут действовать с 9 по 31 января, но официального приказа об этом пока нет.

В сообщении, которое «Интурист» передала агентству, сказано, что кабинет министерства здравоохранения Таиланда «экстренно принял правки по въезду туристов».

Согласно нововведениям, все совершеннолетние путешественники при въезде в страну должны будут предоставить сертификат о полной вакцинации (вторая доза должна быть введена не ранее чем за 14 дней до прибытия). Вместо сертификата можно предъявить справку о выздоровлении от коронавируса, полученную не более чем за 180 дней до вылета, или справку о медотводе от прививки.

Все коронавирусные ограничения, а также режим ЧП, введенный из-за пандемии, отменили в Таиланде 1 октября. В начале января министр здравоохранения королевства Анутина Чарнвиракула заявила, что ограничения необходимо возобновить, поскольку Таиланд является важным направлением для путешественников из многих стран, включая Китай. В КНР после ослабления мер по сдерживанию COVID-19 в декабре произошла новая вспышка заболеваемости. Некоторые страны, включая Индию и Малайзию, ввели тестирование на коронавирус для авиапассажиров из Китая.

Источник: kommersant.ru