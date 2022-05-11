«Таежные дебри» в Якутске: бег на любой вкус — по лесу, на 100 км, с собаками, детский

Пять этапов, пять локаций, пять стихий — в Якутске в пятый раз пройдет кубок по трейлраннингу «Таежные дебри». Новички, любители и опытные спортсмены смогут испытать себя в беге на пересеченной местности уже в обычных дистанциях и дисциплинах, а также в новинке этого года – беге на 100 километров. Первый этап стартует уже в конце мая, сообщает ЯСИА

«Таежные дебри» — кубок по трейлраннингу, который организуется на трассах, создаваемых в окрестностях городов на достаточном удалении от инфраструктуры. Трейловый контекст забегов добавляет к привычному бегу не только сложности пересеченной местности, но и красоту природы.

«Первый этап кубка под названием «Стихия дерева» стартует 29 мая. Обычно данный этап начинается с «Сопки любви», маршрут проходит через карьер и лес. Дистанция круговая: на 6 км – 1 круг, на 12 – соответственно 2 круга. Помимо прочего у нас есть дисциплина для собак каникросс, детский забег на 500 метров и скандинавская ходьба. В целом это соревнование для любителей, любой желающий может прийти и пробежать короткую дистанцию, может пройти пешком и принять участие в празднике бега. Каждый участник получит на финише медаль. Но у нас в прошлом году было и такое, что человек впервые участвовал в забеге и занял призовое место в своей категории – было неожиданно», — поделился основатель кубка Виктор Салтыков.

Среди новичков, конечно же, оптимальными являются дистанции на 6, 9 и 10 км. Но в этом году всех спортсменов ждут новые незабываемые впечатления и вершины. Так, на втором этапе, который пройдет в июле, кроме 55 км организаторы добавили дистанцию на 100 км. По словам Салтыкова, на нее уже зарегистрировались несколько человек. Также в этом году планируют провести ночной забег в августе. «Пробежать по лесу в темноте с фонариками – интересный формат. На самом деле ночные гонки популярны во всем мире. Они заставляют участников очень серьезно готовиться, мобилизовать все свои ресурсы, быть внимательными», — отметил Салтыков.

К слову, и пушистые друзья выходят на такие пробежки со своими хозяевами с удовольствием. Только в первом этапе прошлого года до финиша дошли 24 четвероногих спортсмена. Для них подготовили наиболее короткие дистанции.

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