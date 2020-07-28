Табага обновится старой плиткой из Якутска

В связи с масштабным ремонтом и строительством дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в Якутске появилась возможность вторичного использования пригодного для благоустройства сырья и стройматериалов.

Вторичное сырье — асфальтовая крошка и б/у тротуарная плитка, сохранившая свои рабочие свойства, используется для благоустройства и ремонта территорий городских округов и пригородов. Главы территориальных управлений подают соответствующие заявки в МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», исходя из требуемых объемов.

По данным МКУ «СЭГХ» на 28 июня, общая потребность округов в плитке составила около 4 тыс. кв. метров. Из них МУП «Городские бани» подал заявку на 1 тыс. кв. метров, администрация поселка Табага — на 200 кв. метров б/у плитки.

«Мы подали заявку на 1 тыс. кв. метров тротуарной плитки для частичного благоустройства территории набережной городского пляжа. У нас есть востребованная площадка для тренировок на свежем воздухе, которую планируем обустроить и облагородить для тех, кто занимается спортом», — рассказал директор МУП «Городские бани» Василий Поскачин.

В данное время предприятием получено 500 кв. метров плитки с объекта БКАД «Ремонт улицы Курашова», которая будет уложена после получения соответствующих согласований.

В Табаге получили 200 кв. метров с улицы Пояркова — Петра Алексеева. «У нас в этом году планируется устройство новой детской площадки по проекту поддержки местных инициатив, используем плитку для ее строительства», — сообщили в администрации села Табага.

Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска