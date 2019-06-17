Таатта: SakhaLife – в числе победителей республиканского журналистского конкурса

В минувшие выходные состоялся ысыах Таттинского улуса. В его рамках были подведены итоги республиканского конкурса журналистов «Онохуллан эрэ олонхо», посвященного году консолидации в Республике Саха (Якутия), 60-лети. Союза журналистов Якутии, году туризма в Таттинскому улусе и 80-летию газеты «Таатта».

Итоги конкурса подвела специальная комиссия, решающее слово было за главой Таттинского улуса Михаилом СОРОВЫМ, председателем Союза журналистов Якутии Галиной БОЧКАРЕВОЙ, редактором-директором газеты «Таатта» Натальей ПОСЕЛЬСКОЙ.

В номинации «Телевидение и радио» победителем объявлена Альбина ТАРАБУКИНА, корреспондент радио НВК САХА, член правления Союза журналистов Якутии, в номинации «Печатные СМИ» — Наталья ПОПОВА, главный редактор газеты «Ил Тумэн», в номинации «Интернет-издание» — София БУЛЧУКЕЙ, главный редактор Сетевого издания SakhaLife.ru. Победители поощрены памятным дипломом и ценными призами. Глава Таттинского улуса Михаил Соров отметил, что районная администрация уделяет достаточное внимание, чтобы в республиканских СМИ отражалась жизнь и деятельность таттинцев.