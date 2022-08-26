26.08.2022
10:49
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Сахалыы

«Таатта саарыннара» саха музейыгар Гаврил Андросов лекцията

Атырдьах ыйын 30 күнүгэр 15:00 ч. Ем. Ярославскай аатынан саха музейыгар Саха АССР төрүттэммитэ 100 сылыгар анаммыт «Алгыстаах Таатта»  быыстапка чэрчитинэн «Таатта саарыннара» лекцияны кэлэн истэргитигэр ыҥырабыт.

Саха сирин историятыгар, олоҕор-дьаһаҕар бэлиэ суолу-ииһи хаалларбыт саарын дьону үөскэппит талба Таатта туһунан биһирэмнээх сэһэни кэрэхсээҥ, ытык түөлбэ кистэлэҥнэрин сэгэтиҥ.

Лекцияны ааҕар поэт, публицист, кыраайы үөрэтээччи, Саха сирин Суруйааччыларын сойууһун бэрэссэдээтэлин солбуйааччыта, Россия суруйааччыларын сойууһун бырабылыанньатын сэкирэтээрэ, «Чолбон» сурунаал бас редактора Гаврил Андросов.

Билсэр тел. 42-51-74, 8 914 824 2414

Источник: Якутский музей им. Ем. Ярославского"

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