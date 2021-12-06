«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» вошла в топ-5 организаций Якутии с лучшей программой сохранения и укрепления здоровья работников

Конкурс проводился министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия). В нем принимали участие предприятия, которые работают на территории Якутии. Оценивался общий уровень корпоративной культуры организации, участие сотрудников в спортивных и общественных мероприятиях, условия, которые работодатель создает для своих специалистов и многое другое. Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», представившая на конкурс корпоративную программу «Энергия жизни», — попала в пятерку лучших.

Предприятие проводит масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, развивая и совершенствуя корпоративную программу «Роснефти» «Энергия жизни», которая включает в себя много аспектов. В программу входят и круглогодичные спортивные секции для работников, и участие в любительских турнирах трудовых коллективов, и корпоративные праздники, и конкурсы для работников и членов их семей.

Ежегодно зимой и летом работники объединяются в одну большую и дружную команду, чтобы представить предприятие на корпоративных Спартакиадах компании «Роснефть». В этом году на XVI Летних спортивных играх честь «Таа-Юрях Нефтегазодобычи» защитили 32 участника. Сейчас началась активная подготовка к Зимним спортивным играм «Рснефти» в 2022 году, где пройдут состязания лучших спортсменов по хоккею с шайбой, конькобежному и лыжному спорту.

Производственные объекты на Среднеботуобинском НГКМ.

На Среднеботуобинском газоконденсатном месторождении, где ведет свою деятельность «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», созданы комфортные условия для персонала. В прошлом году здесь ввели в эксплуатацию современный физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажёрным залом, бассейном и многофункциональным медицинским центром.

В планах «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» продолжать активную реализацию программы «Энергия жизни» и создавать сотрудникам условия для сохранения и укрепления здоровья!

Максим Терещенко, министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия):

«Жизнь и здоровье людей, которые работают у нас в промышленности, — главная ценность. Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в очередной раз подтверждает эффективность своей работы в улучшении условий труда. Предприятие ведет усиленную подготовку по достижению профессионального роста своих работников, в том числе по формированию ответственного отношения к своему здоровью и адаптации молодых специалистов. Кроме того, в «Таас-Юрях Нефтегазодобыче» работают и представители коренных малочисленных народов Севера, что говорит об участии компании в социальных проектах нашего региона. В городах Мирном, Ленске и Якутске действуют три «Роснефть-класса», где будущих специалистов для работы в нефтегазовой отрасли готовят со школьной скамьи. Компания заинтересована в местных кадрах, в свою очередь, республика ставит задачу, — максимально трудоустроить наших специалистов, организовать достойное обучение и прохождение практики. В данном направлении у нас уже есть результаты. Более 9 000 якутян нашли работу в промышленности. Сегодняшний результат — заслуга всех работников компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Верю, что этот опыт будет воплощен и на других предприятиях, работающих в Якутии».