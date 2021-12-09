Таас-Юрях Нефтегазодобыча: уроки для Роснефть-класса в Якутске

Молодые специалисты «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» провели профориентационные мероприятия для «Роснефть-класса» в Якутске

В рамках корпоративной программы непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие» ежегодно проводятся профориентационно-имиджевые мероприятия. В этом году участие в них первый раз приняли ученики «Роснефть-класса» в Якутске. Напомним, этот профильный класс в Республике Саха (Якутия) открылся в сентябре 2021 года при поддержке «Таас-Юрях Нефтегазодобычи», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти».

Профориентационные мероприятия построены на взаимодействии школьников с молодыми специалистами предприятия. Благодаря им учащиеся «Роснефть-классов» ближе знакомятся с профессиями нефтяной отрасли. Программа разработана специалистами «Таас-Юрях Нефтегазодобычи», чтобы помочь ребятам легче решить задачи, связанные с выбором профессии.

Во время профориентационных мероприятий школьники познакомились с начальником отдела супервайзинга бурения Анатолием Семеновым и специалистом отдела геолого-гидронамического моделирования Дмитрием Охлопковым. Работники ТЮНГД рассказали не только о своей профессии, но и о том, как складывалась их карьера.

— Мне очень приятно сегодня побывать в классе и познакомиться с вами, — обратился к ученикам Анатолий Семенов. — Если бы у меня в юности были такие возможности, какие имеете вы, то, возможно, мой профессиональный путь был бы намного легче и менее тернистый. Цените и не упускайте эту уникальную возможность. Мы же будем рады принять вас в наши ряды!

Ученики «Роснефть-класса» признались, что встреча с сотрудниками «Роснефти» получилась интересной.

— Мы еще больше узнали о переработке нефти и приятно провели время в компании своих друзей и нам всем очень понравилось, — рассказывает ученик 10 «Роснефть-класса» Эдгар Павлов. – С удовольствием поучаствовали в викторине «Нефть вокруг нас». И приятно осознавать, что меня выбрали капитаном команды, попробовал руководить всем процессом во время игры.

— На сегодняшнем мероприятии учащиеся РН-класса расширили свои знания о нефтегазовой отрасли и ее профессиях, познакомились с моими коллегами из производственного блока, — рассказала куратор мероприятия, ведущий специалист по молодежной политике Елена Ботороева. – Думаю, что сегодня ребята вынесли для себя, что нефтегазовая сфера очень обширна, особенно в части выбора различных профессий. Ребята, действительно, вдохновились общением с настоящими нефтяниками и поработали в слаженных командах.

«Роснефть-класс» — это часть долгосрочной кадровой политики «Роснефти». Одним из главных ее приоритетов является создание корпоративной системы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие». Данная система предполагает непрерывность школьного образования с обязательным поступлением в профильные вузы. Студенты специальности «нефтегазовое дело» получают возможность прохождения практики на дочерних предприятиях «Роснефти», а после окончания вуза имеют дополнительные преимущества при приеме на работу.