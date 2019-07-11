Та же «Скания»: Большегруз дважды попал в сводки ГАИ

10 июля около 8 часов 45 минут на 229-м километре федеральной автодороги «Колыма» 40-летний водитель грузового автомобиля «Сканиа Р340», следуя в сторону с.Ытык-Кюель Таттинского района, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. По словам водителя, скорость автомашины в момент аварии составляла 25-30 км/ч, а причиной ДТП стал мокрый асфальт.

В результате ДТП мужчина не пострадал, в салоне находился один, был трезв и, с его слов, был пристегнут ремнем безопасности. Давая пояснения, водитель сообщил, что чувствовал себя хорошо, не был утомлен, так как накануне ночь спал в автомобиле на одной из дорожных стоянок для отдыха.

Днем ранее тот же автомобиль фигурировал в сводке дорожных происшествий в Мегино-Кангаласском районе: большегруз, по словам водителя, поставленный на «ручник», начал самопроизвольное движение и «собрал» 4 автомобиля на парковке возле торгового центра в п. Нижний Бестях. Здесь также обошлось без пострадавших.