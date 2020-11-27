27.11.2020
18:00
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Сахалыы

Түбэй-Дьаархан ийэтигэр «Материнская слава I степени» бэлиэни туттардылар


Сэтинньи 27 күнүгэр, улуус Аҕа баһылыгын социальнай уонна имиджевай политикаҕа солбуйааччы Гаврил Еремеев Түбэй-Дьаархан нэһилиэгин 10 оҕолоох ийэтин Светлана Иванованы Арассыыйатааҕы Ийэлэр күннэринэн эҕэрдэлээн туран СӨ Ил Дарханын «Материнская слава I степени» бэлиэтин туттарда. 

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Үөрүүлээх тэрээһиҥҥэ нэһилиэк баһылыга Сергей Иванов кыттыыны ылла. Элбэх оҕолоох ыал ийэлэрин куйаар ситимин нөҥүө быһа сибээскэ тахсан СӨ Бырабыыталыстыбатын бэрэссэдээтэлэ Андрей Тарасенко эҕэрдэлээтэ. 

Фото: «Сунтаар улууһа (оройуона)» муниципальнай оройуон дьаһалтатын пресс-сулууспата.
Источник: «Сунтаар улууһа (оройуона)» муниципальнай оройуон дьаһалтатын пресс-сулууспата.
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