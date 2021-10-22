Сжиженный газ для отдаленного села Магарас

Природный газ – идеальный источник энергии для отопления дома или дачи. Однако огромные территории нашей республики и труднодоступность некоторых населенных пунктов создают серьезные препятствия для газификации. Тем не менее, республиканская газовая компания АО «Сахатранснефтегаз» с полной ответственностью относится к выполнению основной миссии – повышению качества жизни якутян. В настоящее время ведется активная работа по формированию и развитию рынка потребления сжиженного природного газа (СПГ).

Для населенных пунктов, которые расположены в отдалении от магистрального газопровода оптимальным решением стало бы использование сжиженного углеводородного газа (СУГ). Разумеется, существуют варианты отапливать дом электричеством, дизельным топливом, углём, наконец, дровами. Проблема заключается в том, что все эти методы серьёзно уступают газовому отоплению.

Во-первых, электрическое отопление обойдётся в несколько раз дороже, чем отопление при помощи природного газа. Во-вторых, отопление дома предъявляет серьёзные требования к электросети. Нередко имеющееся подключение просто не рассчитано на ту нагрузку, которую создают мощные отопительные приборы.

Дизельное топливо — ещё более дорогостоящее решение проблемы, чем электричество. Это, пожалуй, самый невыгодный источник энергии из всех доступных частному потребителю. И это не единственный недостаток, свойственный «солярке». Другая проблема — сильный неприятный запах, который она испускает. К тому же высок вред для экологии.

Более привычны для сельчан уголь или дрова обойдутся недорого, но с ними возникают другие трудности. Для хранения и того, и другого вида топлива требуется значительное место. Кроме того, в отличие от газа, электричества или дизельного топлива, дрова или уголь не попадут со склада в котёл своим ходом — по трубе или по проводам. Кому-то придётся заниматься загрузкой топлива вручную. Это тяжёлая работа, забирающая уйму времени.

Газификация выводит жизнь на селе на современный уровень комфорта, делает ее привлекательной для молодежи и, в целом, открывает новые возможности для развития сельских поселений.

Вчера, 21 октября, рабочая группа АО «Сахатранснефтегаз»под руководством заместителя генерального директора по перспективному развитию Виталия Руфова встретилась с администрацией села Магарас Горного улуса в целях рассмотрения перспективы газификации наслега сжиженным углеводородным газом.В рабочем совещании приняли участие заместитель главы МР «Горный улус» Алгыс Стручков и заместитель главы администрации Одунунского наслега Василий Кривошапкин.

В настоящее время в селе работают 2 угольные котельные, которые обеспечивают тепло. Однако порядка 100 домовладений не подключены к центральному отоплению и продолжают топить печи дровами.

Со стороны АО «Сахатранснефтегаз» выдвинуто предложение рассмотреть перспективу установки системы приема, хранения и регазификации (СПХР), что позволит в будущем создать внутри села газораспределительную сеть. Еще одним вариантом использования СПГ может стать установка в частных домах в индивидуальном порядке газгольдеров (емкости, в которых хранится СУГ). Использование газгольдера для отопления и бытовых нужд ‒ экономичный, безопасный, и экологичный способ решить проблему поступления газа.

Перевод котельных села Магарас на использование сжиженного углеводородного газа позволило бы значительно снизить коммунальные расходы на теплоснабжение.

Удачное расположение села Магарас по обе стороны автодороги«Вилюй» позволяет безопасно перевозить СУГ спецавтотранспортом с Якутского газоперерабатывающего завода. К слову, Якутский ГПЗ, который входит в состав АО «Сахатранснефтегаз», планирует в ближайшие годы увеличить производство СУГ. Это станет возможным после модернизации газофракционирующей установки (ГФУ). Модернизация ГФУ вошла в инвестиционную программу АО «Сахатранснефтегаз» на 2019-2023 гг. Помимо того, на заводе планируется установка по производству СПГ, которая позволит обеспечить газом удаленные села в Якутии, где не могут провести магистральный газопровод из-за больших расстояний.