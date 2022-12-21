21.12.2022
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Погода
Сюрпризы зимней погоды продолжаются: На Полюсе холода -28
На северо-востоке, юго-востоке, ночью на северо-западе, днем в центральной части небольшой, на востоке местами умеренный снег. На Арктическом побережье порывистый ветер до 9-14 м/с, позёмки. Температура воздуха ночью -43-48°, при снеге -35-40°, на севере, Колыме -23-28°, на побережье -13-18°, днём -38-43°, при снеге по нижней Лене, в центре -28-33°, на севере -16-21°, на побережье -10-15°, на востоке 0,-5°.
В Якутске ночью без осадков, днем небольшой снег, туман, ветер северо-западный 1-4 м/с. Температура ночью -42-44°, днем -36-38°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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