Сюрпризы зимней погоды продолжаются: На Полюсе холода -28

Красивый грациозный зверь, аристократ лесов, благородный олень восхитителен в любое время года – летом, когда шерсть у него красновато-бурого оттенка, зимой – в серовато-бурой шубке. Благородный олень в прыжке преодолевает расстояние 5-6 м. Интересно, что большую активность звери проявляют в сильные морозы, нежели в оттепель.

На северо-востоке, юго-востоке, ночью на северо-западе, днем в центральной части небольшой, на востоке местами умеренный снег. На Арктическом побережье порывистый ветер до 9-14 м/с, позёмки. Температура воздуха ночью -43-48°, при снеге -35-40°, на севере, Колыме -23-28°, на побережье -13-18°, днём -38-43°, при снеге по нижней Лене, в центре -28-33°, на севере -16-21°, на побережье -10-15°, на востоке 0,-5°.

В Якутске ночью без осадков, днем небольшой снег, туман, ветер северо-западный 1-4 м/с. Температура ночью -42-44°, днем -36-38°.