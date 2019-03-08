Сюрприз от суровых блюстителей порядка

Сотрудники ГИБДД Якутии поздравили женщин в рамках акции «Цветы для автоледи»

В Международный женский День сотрудники ГИБДД Якутии поздравили с праздником женщин-водителей и дарили им цветы.

Автоледи, проезжавших по проспекту Ленина в городе Якутске ждал праздничный сюрприз. Сотрудники ДПС останавливали девушек управляющих транспортными средствами, но вместо проверки документов, поздравляли их с праздником и дарили цветы и поздравительные открытки. Помимо приятных пожеланий сотрудники напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения.

В праздничные дни сотрудники ГИБДД также поздравили женщин из общественной организации «Леди за рулем» с которыми сотрудничают на протяжении многих лет.

Поздравления автоледи проходят в праздничные дни по всей республике.