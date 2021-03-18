Сюрприз на дебатах в Якутске

В конце дебатов «Гражданский вызов» Федоров неожиданно заявил, что отозвал апелляцию о восстановлении в качестве кандидата в мэры Якутска.

После финала дебатов должно было быть запущено голосование за финалистов, однако Владимир Федоров заявил, что больше не будет продолжать борьбу.

Он связал это с тем, что у него не остается времени на проведение полной избирательной кампании и поэтому сегодня он отозвал апелляцию в Верховный суд, поданную ранее.