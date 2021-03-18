18.03.2021
21:48
423

Политика

Сюрприз на дебатах в Якутске

В конце дебатов «Гражданский вызов» Федоров неожиданно заявил, что отозвал апелляцию о восстановлении в качестве кандидата в мэры Якутска.

После финала дебатов должно было быть запущено голосование за финалистов, однако Владимир Федоров заявил, что больше не будет продолжать борьбу.

Он связал это с тем, что у него не остается времени на проведение полной избирательной кампании и поэтому сегодня он отозвал апелляцию в Верховный суд, поданную ранее. 

Фото: sakhalife
Источник: https://news.ykt.ru/mobile/article/117576?day.theme
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх