18.03.2021
21:48
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Политика
Сюрприз на дебатах в Якутске
В конце дебатов «Гражданский вызов» Федоров неожиданно заявил, что отозвал апелляцию о восстановлении в качестве кандидата в мэры Якутска.
После финала дебатов должно было быть запущено голосование за финалистов, однако Владимир Федоров заявил, что больше не будет продолжать борьбу.
Он связал это с тем, что у него не остается времени на проведение полной избирательной кампании и поэтому сегодня он отозвал апелляцию в Верховный суд, поданную ранее.
Фото: sakhalife
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