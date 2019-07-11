Сюрприз! Халявные деньги оказались чужими!

В дежурную часть полиции ОМВД России по Усть-Алданскому району обратился местный житель, который сообщил, что с его банковской карты похищены денежные средства. Потерпевший рассказал полицейским, что ему пришло семь смс-уведомлений о снятии по 1 500 рублей. При этом он никому не сообщал данные банковской карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность злоумышленника. Им оказался 18-летний юноша.

Установлено, что подозреваемый приобрел в салоне связи новую сим-карту и позже выяснил, что к ней привязана банковская карта прежнего владельца номера. Затем злоумышленник с помощью услуги «мобильный банк», совершил переводы денег, похитив, таким образом, 10 500 рублей. По словам подозреваемого, все похищенные денежные средства он проиграл на спортивных ставках.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уважаемые граждане! Не забывайте отключать услуги мобильного и онлайн-банкинга при смене мобильного номера или оператора сети. Помните о финансовой безопасности!