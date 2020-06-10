10.06.2020
14:18
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Якутск

Сюрприз для жителей Якутска

В День России иллюминация телебашни в городе Якутске засияет цветами российского триколора.

В День России, 12 июня, подсветка в цветах российского триколора будет включена с 22:00 до 01:00 часов по якутскому времени.

Якутская телебашня является седьмой по высоте телебашней в России и самой высокой телебашней в Сибири, а также самой высокой конструкцией, стоящей на вечной мерзлоте.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба АГиП
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