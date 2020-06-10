Сюрприз для жителей Якутска

В День России иллюминация телебашни в городе Якутске засияет цветами российского триколора.

В День России, 12 июня, подсветка в цветах российского триколора будет включена с 22:00 до 01:00 часов по якутскому времени.

Якутская телебашня является седьмой по высоте телебашней в России и самой высокой телебашней в Сибири, а также самой высокой конструкцией, стоящей на вечной мерзлоте.