10.06.2020
14:18
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Якутск
Сюрприз для жителей Якутска
В День России иллюминация телебашни в городе Якутске засияет цветами российского триколора.
В День России, 12 июня, подсветка в цветах российского триколора будет включена с 22:00 до 01:00 часов по якутскому времени.
Якутская телебашня является седьмой по высоте телебашней в России и самой высокой телебашней в Сибири, а также самой высокой конструкцией, стоящей на вечной мерзлоте.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба АГиП
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