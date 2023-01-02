Сюллюкюны — водяные, предсказывающие будущее

В основном, же в старину узнавали будущие события наступившего года, подслушивая разговоры водяных духов — сюллюкюнов, которые вылезают из проруби как раз с 7 по 19 января — в Рождество выходят и селятся в пустых домах и живут так до Крещения.

По мифологическим представлениям якутов они похожи на людей, отличаются отсутствием бровей и иногда остроконечными головами. Живут в воде семьями: муж, жена и дети. Вылезают из воды во время Таҥха (якутского аналога славянских Святок) и живут по кладбищам, пустующим старым домам и постройкам. Они очень любят играть в карты, могут играть с людьми. Считается, что выигранные у сюллюкюнов деньги превращаются в мох и мусор, а мусор, подобранный у них, – в настоящие деньги. Сюллюкюны считаются очень богатыми, и жертв им не приносят.

Также они очень похожи на людей, но не имеют бровей и живут с семьями, обладают своротом. По натуре они не злые, хотя при случае могут и навредить.

В то время, когда сюллюкюны выходят из прорубей, запрещалось ночью ходить за водой. Это объяснялось тем, что можно будет встретить сюллюкюна или же случайно зачерпнуть водой ребенка сюллюкюна, после чего к дому селянина придет мать ребенка и будет требовать вернуть его. Народная молва говорит о том, что в такой ситуации необходимо вылить ведро с водой на улице, тогда мать успокоится.

Существовало поверье: подслушав разговоры водяных- сюллюкюнов, можно узнать, что будет с людьми в предстоящем году. Для этого люди, накрывшись одеялом, сидели у дорог, у проруби, в пустых домах, у коновязи нежилых домов.

Гадание с сюллюкюнами

В книге Серошевского сюллюкюн описан следующим образом: живет в воде, на землю являются в виде человека, иногда мужчины, чаще – женщины. Видеть его можно в промежуток между Новым годом и Крещением, когда он опасаясь креста, который скоро будет погружен в воду, покидает родные глубины. Ночью он кочует по дорогам, перевозя на быке с места на место своих детей, которых у него очень много. Кочуя он производит различный шум, по которому можно угадать будущее; ради этого люди ходят ночью в поле и садятся где-нибудь возле проруби или на перекрестке дорог, или около пустых юрт; предварительно, однако, очерчивают вокруг себя круг концом палки, которой поправляют огонь и, усевшись плотно друг около друга, накрывают головы одеялом.

Кто услышит, что ходит возле него или ревет корова – тот будет богат.

Если над его головой летает и щебечет птичка, значит у него будет много детей.

Если лает собака – быть свадьбе.

Если услышит стук по дереву или доске – значит, кто-нибудь умрет или сам слышавший или из его семьи.

Если услышит крик «алдьархай!» — быть беде.

Иногда никто ничего не слышит, иногда слышит одно лицо из слушающих. Иной раз сюллюкюн подойдет к слушающим и постукает своей клюкой по голове, зевнет и спросит: «кто такие?» — и, не дождавшись ответа, уйдет. Слушать следует всегда попарно, а то сюллюкюн сосчитавши и увидевши, что число нечетное, лишнего человека заберет.

Сюллюкюна встретить или увидеть не трудно: он не особенно прячется. Если хотят, чтобы он не шлялся близко от дома, то на всех дорогах ставят маленькие деревянные кресты. Кроме сюллюкюна, нет ни одного черта, привидения, злого духа, от которого якуты защищались бы крестом, ради этого обыкновенно они предпочитают употреблять заклинания, звон железа, крики и шум.

Узнавание судьбы от сюллюкюна

Для того чтобы узнать про свое будущее, в пору, когда выходят на землю сюллюкюны, у основания коновязи или около ворот во дворе рассыпают через сито снег. Это место осматривают ранним утром, на нем обязательно должны быть какие-либо следы. Например: если у тебя будет ребенок, то обнаружится детский след, если приобретешь коня — его след, корову — ее, если умрешь — то след спины человека без головы и т.д. По виду следов, по их особенностям должны определить, что же будет с гадавшим. Это называется узнаванием своей судьбы. Со слов М.Г. Наумовского, II Нахарский наслег Мегино-Кангаласского района.

Записал П.Т. Степанов 14 декабря 1945 г. АЯФ СО АН СССР

Посещение страны сюллюкюнов

Однажды в глубокой древности, зимой, в пору выхода на землю сюллюкюнов, когда солнце уже клонилось к закату, одна пожилая повитуха справляла нужду за хотоном (хлевом). В тот момент с запада на санях вдруг приехал молодой человек небольшого роста. В его сани был запряжен сине-серый конь, масть которого подобна цвету волны. Он был одет в шубу, похожую по цвету на рыбью чешую. Молодой человек стремительно подъехал к женщине, бросил ее в свои сани и мгновенно исчез. Когда она очнулась, оказалось, что приехала в весьма сумрачный край. Господин, который привез ее, остановил сани около дома и сказал: «Я привез тебя потому, что ты, по рассказам, хорошая повитуха. Моя жена обычно рожает очень тяжело. Когда закончатся роды, я тебя подниму обратно». Женщина быстро вошла в дом. Там, на левой стороне, оказывается, бьется в постели в предродовых муках одна роженица. Опытная повитуха увидела, что рожающая находится в критическом состоянии, и тут же начала хлопотать около нее. Роды прошли очень благополучно. Старуха-повитуха пробыла у них столько дней, сколько необходимо быть с роженицей. Угощение было очень щедрым. Как она заметила, у тех существ тоже имелся свой скот, собаки, птицы и звери. Все они имели одинаковую масть, были блестяще-синими, как цвет волны на воде.

Через шесть дней, когда мужчины не было, молодая мать дала совет повитухе. «Вот настал срок твоего отъезда. Мой муж даст тебе за услугу много денег. Но ты их не бери, а попроси взамен от него всякий мусор и мох. Это у вас станет деньгами», — сказала. На следующий день хозяин обратился к повитухе: «Ну, старушка, сегодня я подниму тебя на твою родину, мы же являемся духами-хозяевами воды, называемыми сюллюкюнами. Мы прибегли к твоей помощи по крайней нужде». Поэтому, сказал, что дает целую груду бумажных денег за беспокойство ее и за труд. Еще дал ей шубу, похожую на рыбью чешую. Но старуха не стала брать его деньги, а попросила: «Я — человек, выросший во всякой грязи, мне дайте разный мусор». Тогда сюллюкюн сказал: «Как только ты поднимешься вверх, все это станет деньгами. Их ты должна истратить за семь дней. Если не справишься за этот срок, то деньги снова превратятся в мусор».

Старуха вышла во двор, только присела на сани, как вдруг очутилась на том же месте, где справляла нужду. Она вошла в свой Дом, держа деньги в своем подоле. Они едва в нем вмещались. Помня совет сюллюкюна, семья пыталась истратить деньги за семь дней, но не справилась. Оставшаяся часть денег превратилась в мусор. Все же они использовали очень много денег. Вот так они разбогатели, славно зажили, благодаря богатству, данному сюллюкюном.

Через несколько лет, близкие ее соседи справляли свадьбу. Старуха пришла туда. Оглядывая гостей, она вдруг обнаружила, что знакомый ей господин находится среди них. Все, кто был там, совсем его не замечают, даже не думают, что он может присутствовать тут. Старуха неотрывно стала наблюдать за ним. Когда он вышел из дома, она пошла следом за ним. Там она сказала ему: «Ты меня узнаешь, я ведь тебя знаю?» Тот человек очень удивился и спросил: «Ты каким глазом увидела меня?» Затем он послюнил свой указательный палец и придавил ей веки на левом глазу. Старуха сразу ослепла на левый глаз. С той поры она совсем не видела сюллюкюна.

Со слов Гавриила Ивановича Ильина, 63 лет, 1 Нахарский наслег Мегино-Кангаласского района. Записал П.Т. Степанов в ноябре 1945 г. АЯФ СО АН СССР

Подслушивание сюллюкюнов

По мнению якугов, почти все сюллюкюны — люди мудрые, умеющие предсказывать судьбу. Поэтому хотят услышать, что они скажут. Их можно подслушать ночью, сидя под коновязью, находясь в старом заброшенном балагане, где поселился какой-нибудь дух, на большой проезжей дороге, когда на ней нет путников; на мысах, которые имеют духов-хозяев; у ворот двора; у проруби. 328 Нужно сидеть в одном из этих мест, укрывшись одеялом. Отправляются подслушивать обычно группой в несколько человек. Сюллюкюн, придя, сперва сильно ударял или толкал в бок. Подслушивающий узнает что-нибудь, если выдержит этот удар или толчок. Если не выдержит, то должен умереть. Такое подслушивание проводят разные люди, а затем об этом рассказывают всем. Молодежь часто проказничала во время гадания. Но много было и таких, кто верил в эти рассказы. Настоящие ясновидцы и люди с «открытым»1 телом заранее готовятся к подобному подслушиванию. В течение семи дней они не моются, ни с кем не разговаривают, не совершают никаких грехов, воздерживаются от интимной связи с женщинами, ведут праведный образ жизни. По истечению указанного срока они тайком отправляются ночью на самую шумную днем проезжую дорогу. Туда подходят пятясь, и садятся. У такого человека не должно быть никаких амулетов. Он обязан прийти также без ножа, огнива и палки, которой мешают огонь в очаге. Человек с амулетом не может ничего услышать, поэтому его не разрешали брать с собой. Все, что услышит, он может рассказать только тогда, когда кончится срок пребывания сюллюкюнов на земле. Ясновидцы и люди с «открытым» телом обо всем узнают, Даже находясь у себя дома. Сейчас они не подслушивают, устраиваются лишь групповые подслушивания. Только не слышно, чтобы они услышали что-либо путное.

Со слов М.Г. Наумовского, II Нахарский наслег Мегино-Кангаласского района. Записал П.Т. Степанов.

Материал составил Дмитрий Михайлов

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