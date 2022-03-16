Сырдык сделал новое предсказание! Предыдущее сбылось

В прошлом году известный якутский экстрасенс Алексей Иванович Божедонов-Сырдык предсказал те события, которые наступили в феврале этого года: ограничения в сети Интернет, санкции в отношении России и ряд других событий, которые мы наблюдаем сейчас в жизни. Сырдык тогда призвал якутян запастись продуктами, товарами первой необходимости «на всякий случай», сообщает «Лайф14».

Сейчас Сырдык сказал «Лайф14», что поводов для паники нет. «У россиян гораздо больше поводов для радости. По сути санкции – это спасение России и дальнейшей эволюции человечества», — утверждает экстрасенс.

По словам экстрасенса повышение цен будет недолго. «Если и будет какой-то коллапс с нехваткой продуктов, то только из-за паники в нашем обществе. Поэтому очень важно донести до людей самое важное – не поддавайтесь панике, верьте и радуйтесь, что наша страна будет стремительно развиваться и лет через десять она будет совершенно другой. Пик придется на май, на очень недолгий период, этого не стоит пугаться. Важно, повторюсь, не поддаваться панике и не давать себя запугать», — сказал Алексей Иванович.

«Займитесь собой: своим здоровьем, духовностью, самообразованием. Ежедневно гуляйте на свежем воздухе, наслаждайтесь солнцем, весной, радуйтесь этому дару, благодарите и цените свою родину, молитесь. Не давайте себе лениться и впадать в депрессию» — советует предсказатель.

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