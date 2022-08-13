13.08.2022
10:28
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Эзотерика
Сырдык: прогноз для Якутии на 2023 год — видео
Известный якутский экстрасенс Сырдык — Алексей Божедонов предсказывает наводнение в центральных районах Якутии летом 2023 г., сообщает тгк Аартык.
На YouTube смотрите канал Сырдык Алексей с видеозаписями выступлений автора на якутском языке.
Источник: тгк Аартык
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