13.08.2022
10:28
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Эзотерика

Сырдык: прогноз для Якутии на 2023 год — видео

Известный якутский экстрасенс Сырдык — Алексей Божедонов предсказывает наводнение в центральных районах Якутии летом 2023 г., сообщает тгк Аартык.

На YouTube смотрите канал Сырдык Алексей с видеозаписями выступлений автора на якутском языке.

Источник: тгк Аартык

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