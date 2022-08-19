Сырдык предсказывает Якутии холодную зиму и наводнения в 2023 году

Экстрасенс Сырдык — Алексей Божедонов в своем обращении вновь призвал земляков запастись продуктами питания, необходимыми товарами и наличными деньгами.

— Что нас ждет осенью? Осенью могут быть проблемы из-за разных технических сбоев, поэтому в каждой семье должны иметься запасы продуктов питания, наличных денег, – говорит Алексей Иванович. — Народ саха всегда, даже во времена царской России и Советского периода, выживал, запасаясь всем необходимым.

Природа сердится на людей, учит нас и единственной защитой могут стать своевременно сделанные запасы.

Зима будет холодной. В декабре и январе будут 50-градусные морозы. Снега будет мало. Выпадет ближе к весне.

Лето 2023 года будет необычным. Через год мы повторим судьбу Верхоянья. В этом году там было наводнение. Поэтому в июле в центральных районах будет много дождей, поэтому мелкие речки переполнятся и многие села, такие как Ытык-Кюель, Бердигестях и другие могут пережить наводнение.

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