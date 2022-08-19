19.08.2022
20:59
240

Эзотерика

Сырдык предсказывает Якутии холодную зиму и наводнения в 2023 году

Экстрасенс Сырдык — Алексей Божедонов в своем обращении вновь призвал земляков запастись продуктами питания, необходимыми товарами и наличными деньгами.

— Что нас ждет осенью? Осенью могут быть проблемы из-за разных технических сбоев, поэтому в каждой семье должны иметься запасы продуктов питания, наличных денег, – говорит Алексей Иванович. — Народ саха всегда, даже во времена царской России и Советского периода, выживал, запасаясь всем необходимым.

Природа сердится на людей, учит нас и единственной защитой могут стать своевременно сделанные запасы.

Зима будет холодной. В декабре и январе будут 50-градусные морозы. Снега будет мало. Выпадет ближе к весне.

Лето 2023 года будет необычным. Через год мы повторим судьбу Верхоянья. В этом году там было наводнение. Поэтому в июле в центральных районах будет много дождей, поэтому мелкие речки переполнятся и многие села, такие как Ытык-Кюель, Бердигестях и другие могут пережить наводнение.

Полностью на Life14.ru

Фото: Соцсети
Источник: Life14.ru

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх