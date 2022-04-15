Сырдык предсказывает: Пик придется на май, но красную кнопку не нажмут…

В прошлом году известный в Якутии экстрасенс Алексей Иванович БОЖЕДОНОВ-СЫРДЫК предсказал события, наступившие нынче в феврале: ограничения в сети Интернет, санкции в отношении России и ряд других событий. Сырдык поделился с sakhaparliament.ru более подробным предсказанием на ближайшее будущее. Публикуем отрывки, полностью интервью читайте на sakhaparliament.ru.

— Алексей Иванович, вы предсказывали отключение Интернета в конце августа 2021 году… Вы ошиблись на полгода с небольшим.

— Информация была, что такой период наступит после многих двоек. Я подумал, что эта дата 22 августа 2021 года. Но «двоек» оказалось больше – 22.02.2022.

— Вы тогда предсказывали полное отключение России от Интернета…

— Я и сейчас не стал бы гарантировать, что этого не случится. Время непростое. Многие могут истолковать предсказание неверно. Поэтому хочется сказать главное – поводов для паники нет, а для радости – есть.

— Какое будущее нас ждет?

— Мир уже не будет прежним. Мы входим в реальную жизнь, оставляя в прошлом мир выдуманный, виртуальный.

— А где здесь повод для радости, спросят многие?

— Мы спасем наших детей, а значит, свое будущее.

Вы не заметили, какими стали наши дети? Они живут в виртуальном мире — в играх, соцсетях. Они ничего не знают и не стремятся узнавать, потому что ответы на все вопросы можно найти в Интернете. Почти все сутулые, близорукие… Разве это эволюция? Это не эволюция, а деградация. Поэтому Всевышний все это и затеял…

— Тряска началась или будет еще хуже?

— Вы же сами видите, что началась. Пик придется на май, на очень недолгий период, этого не стоит пугаться. Важно, повторюсь, не поддаваться панике и не давать себя запугать.

— Тогда уж лучше сразу успокоить читателей: на красную кнопку не нажмут?

— Нет. Этого Всевышний не допустит.

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