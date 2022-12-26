Сырдык Күүс: Вооруженные столкновения продолжатся…
ПРЕДСКАЗАНИЯ НА 2023 ГОД и не только.
Написала без упорядочения, как приходят видения так и написала, не злитесь если что, получилось как то не конкретно, у нас время такое…
Год ожидается быть интересным и не простым. Внимание: все что написано внизу — это предупреждения, не в моих планах сеять негатив. А вы в свою очередь постарайтесь смотреть все с позитивной стороны.
✳️Вижу как по улице ходят много солдат. Быть военным будет престижно и модно, одним словом — новые герои.
✳️Вчера я увидела солдат бегущих в отчаянную атаку. Это значит что вооруженные столкновения продолжатся.
✳️Полная милитаризация страны. Бизнес на военном деле будет очень прибыльным. Вооруженные конфликты будут рассматриваться как бизнес для всех тех кто участвуют в нем.
✳️Много новых ракет, стреляют в самолеты. Горят леса на западе, ну и не только леса горят. Конфликты на нашей территории.
✳️СНГ восстанет, вижу Казахстан, Азербайджан, Армения итд (честно, я плохо разбираюсь). Докаев собирает армию.
✳️Новое вооруженное столкновение с другой страной. Там референдум и восстания, короче народные волнения.
✳️СССР по новому. Вижу пионерские отряды и военно-патриотические лагеря где будут учить детей стрелять и бросать гранаты, учить управлять боевыми роботами-дронами. Красные флаги и Z везде вывешены.
✳️Восточные страны станут еще ближе, наши верные друзья и соратники.
✳️Большие пожары и взрывы, будем сочувствовать потерям одного российского города. Там реально катастрофа. Слышу плачь и причитания.
✳️Закроют границы. Только привилегированные будут выезжать из страны. Объявят боевую готовность половине страны. (большинству — это не имеет никакой роли)
✳️Климат преподносит очередные сюрпризы. Цунами/ураган уничтожит одно село или городишко.
✳️Землетрясения с амплитудой до 8 баллов. Земля начнет менять свои очертания (пришло время природе обновляться, матушке земле не комфортно из-за нас).
✳️Мертвые птицы падают с неба. Рыбы падают с неба. Жуки. (следите за небом, вдруг улов будет шикарный (шутка))
✳️Нашествие саранчи и засуха, как у нас так и в других местах, городах, странах. У нас целые озера исчезнут. Вся Якутия покрыта дырами и ямами уходящими под землю (на северных районах не рекомендую жить).
✳️Очень много пожаров, вижу как пол планеты практически горит. Дым и солнце который сжигает все, невыносимая жара…(подготовьтесь заранее, покупайте защитные маски и средства)
✳️Доллар выше чем в прошлом году. Сверху будут удерживать цены на товары народного потребления, контролировать ее (надо потреблять бережливо).
✳️Нехватка медицинских товаров и медиков в целом (пора возвращаться к народным средствам лечения).
✳️Странные смерти людей от неизвестной болезни. Кстати у животных тоже (берегите свое здоровье).
✳️Очень много уродов вырождаются (патологии) (следите за своим питанием).
✳️Магнитное поле земли утроится. В общем, баланс в природе тоже уродуется. Летом будет идти снег. Резкая смена погоды повсеместно виднеется повсюду.
✳️В разных странах будут наблюдать за НЛО. Видимо прилетели спасать нас. Но человечество спасет лишь полное очищение его…от эгоизма.
С наступающим Вас, сил вам и терпения! В течении года традиционно буду публиковать «НОВОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО». 😉
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий