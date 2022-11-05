Сыр по рецепту Алевтины Эверстовой

Главврач поликлиники №1 г.Якутска, депутат Якутской гордумы Алевтина Эверстова поделилась рецептом сыра в своем аккаунте #VK:

С праздником и с выходным! В связи с праздником решила сварить домашний малосольный сыр. Купила 5 литров домашнего молока в Хатассах. Подержала в холодильнике 3 дня для повышения кислотности. Молоко подогрела до 90 градусов и понемногу влила окислитель: 5 столовых ложек 9% уксуса и 15 ложек воды (уксуса 1 ст.л на 1 литр молока, воды в 3 раза больше чем уксуса).

Получается сырная масса, которую шумовкой, немного прессуя, положила в форму для сыра (можно в дуршлаг), посолила, закрыла целлофановым пакетом, чтобы не подсох. Через мин 20-30 сыр переворачиваю и солю. Получилось около 700 гр сыра. Получившуюся сыворотку оставила для адыгейского сыра.

Оладьи на этой сыворотке получились жестковатые. Можно сыр есть сразу после остывания. Или оставить на ночь в холодильнике, завернув в пищевую плёнку, немного смазанную растительным маслом. Через несколько дней в холодильнике сыр станет ещё вкуснее.