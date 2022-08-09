09.08.2022
22:11
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Природа

Сынок Колыманы и Ломоносова освоился в зоопарке Хабаровска

Алмаз — детёныш якутской медведицы Колыманы прекрасно чувствует себя в Хабаровском Зоосаде «Приамурский» Алмаз родом из Якутии, появился на свет в республиканском зоопарке «Орто Дойду» 15 декабря 2019 года. По медвежьим меркам он еще подросток, сообщает тгк Я-ДВ, разместив фото подписчицы.
Напомним, что Алмаз — второе дитя Колыманы и Ломоносова. Их первенец Хаарчаана прекрасно живет в зоопарке Санкт-Петербурга. Играми маленького Алмаза с любящей мамой Колыманой умилялись якутяне прошлой весной. Хорошая новость, что якутский медвежонок освоился в Хабаровске.

Видео: Колымана и ее мимижонок
Фото: тгк Я-ДВ
Источник: тгк Я-ДВ

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