Сынок Колыманы и Ломоносова освоился в зоопарке Хабаровска

Алмаз — детёныш якутской медведицы Колыманы прекрасно чувствует себя в Хабаровском Зоосаде «Приамурский» Алмаз родом из Якутии, появился на свет в республиканском зоопарке «Орто Дойду» 15 декабря 2019 года. По медвежьим меркам он еще подросток, сообщает тгк Я-ДВ, разместив фото подписчицы.

Напомним, что Алмаз — второе дитя Колыманы и Ломоносова. Их первенец Хаарчаана прекрасно живет в зоопарке Санкт-Петербурга. Играми маленького Алмаза с любящей мамой Колыманой умилялись якутяне прошлой весной. Хорошая новость, что якутский медвежонок освоился в Хабаровске.