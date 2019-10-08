Сын зарезал мать в Якутии

Прокуратура Чурапчинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя с. Арылах. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В судебном заседании установлено, что в середине января 2019 года, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись с матерью в связи с ее упреками в том, что он не работает и злоупотребляет спиртными напитками, нанес ей ножом ранения грудной клетки и брюшной полости. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

В суде подсудимый свою вину признал полностью.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.