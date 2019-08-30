30.08.2019
10:43
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Судебная хроника

Сын убил отца в Якутии

Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса  РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В судебном заседании установлено, что в январе 2019 года в жилом помещении в с. Кирово, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес не менее пяти ударов поленом в область головы своему отцу. От полученных ранений потерпевший скончался по пути в больницу.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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