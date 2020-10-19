Сын накинулся на отца с якутским национальным оружием

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 27-летнего жителя города Якутска в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Следствием установлено, что вечером 16 февраля 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в гараж своего отца для разрешения семейного конфликта. Обвиняемого не устраивала позиция отца – он отказал в финансировании сына, который не желал работать, имел конфликты с законом.

Отца в гараже не оказалось и мужчина решил дождаться его. При этом он обнаружил декоративное сувенирное изделие, изготовленное самодельным способом по типу якутского национального клинкового оружия «батас» и решил совершить убийство отца.

Дождавшись возвращения родителя, злоумышленник побежал в его сторону и, когда мужчина выходил из своего автомобиля, в порыве гнева, усиленного алкогольным опьянением, начал наносить ему множественные удары по голове и телу, пытаясь попасть клинком по голове. Потерпевшему удалось блокировать удары, чем он защитил свою жизнь. Когда обвиняемый устал, мужчина сумел его обездвижить и вызвать сотрудников полиции, которые задержали злоумышленника.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил дома для личного употребления наркотическое средство.

Следует отметить, что обвиняемый не признал вины в преступном умысле, направленном на убийство отца. Но следователь собрал доказательства, которые подтвердили намерение мужчины лишить жизни потерпевшего.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.