Сылгыһыт күрэҕэ: В Якутии готовятся ко Дню коневода-табунщика

В Якутии дан старт мероприятиям, посвященным Дню коневода-табунщика, которое традиционно отмечается 21 марта. В селе Хоточчу Хангаласского улуса состоялись отборочные командные соревнования «Сылгыһыт күрэҕэ» и конные скачки скакунов якутской породы и полукровных лошадей. Всего было представлено семь команд из Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Таттинского, Чурапчинского улусов и города Якутска.

«Табунное коневодство является одним из основных видов традиционной хозяйственной деятельности в республике. У нас в Хангаласском районе насчитывается около 13,5 тысяч лошадей. На территории улуса функционирует 93 конебазы, в которых трудятся самоотверженные, бесконечно преданные своей профессии коневоды-табунщики. Сегодня поставлена серьезная задача — довести поголовье лошадей до исторического максимума. Задача непростая, но выполнимая, ведь поголовье лошадей ежегодно растет», — подчеркнул руководитель района Федор БОРИСОВ.

Также собравшихся приветствовали руководитель Департамента сельского хозяйства района Вячеслав ВЛАДИМИРОВ, глава МО “Жемконский 1 наслег” Сергей ПРОКОПЬЕВ. В ходе мероприятий нагрудным знаком “За вклад в развитие табунного коневодства Республики Саха (Якутия)” награжден ветеран труда Анатолий ПАВЛОВ из Немюгюнцев, который на протяжении долгих лет работал в ОПХ “Покровское”.

По итогам отборочных соревнований 1 место завоевала команда села Немюгюнцы, 2 место заняла команда, представляющая “Конезавод Берте” и тройку замкнула команда села Хоточчу. Также Иван УШНИЦКИЙ, чья лошадь стала победителем закрытого забега удостоился спецприза от руководителя Хангаласского улуса.

Команды, занявшие 1 и 2 места, будут представлять Хангаласский улус на республиканском Дне коневода-табунщика, который пройдет в 21-23 марта в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса.

Мероприятия будут продолжены и в селе Хара Мегино-Кангаласского улуса, там 21 марта пройдет День коневода-табунщика, приуроченный к 100-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, знатного коневода-табунщика Афанасия Егоровича Степанова. Коневоды-табунщики соберутся со всей республики, чтобы обсудить на круглом столе вопросы развития табунного коневодства. Гостей праздника ждут выставка-продажа сельхозпродукции, изделий из конского меха и конской утвари, выставка-продажа племенных лошадей и самое зрелищное мероприятие – командное соревнование коневодов-табунщиков «Сылгыһыт күрэҕэ», а также конные скачки на дистанциях в 800 м, 1200 м, 1600 м, 2400 м, 3200 м. на ипподроме «Куон харах».