Сын спикера Гордумы Якутска покорил Эльбрус

View this post on Instagram

Друзья, хочу поделиться радостной для меня новостью – мой старший сын сегодня покорил Эльбрус! 5462 метра, одна из семи самых высоких горных вершин во всем мире! Искренне поздравляю его с этим достижением! В течение недели он упорно взбирался на высочайшую гору России и Европы. Вот, что называется провести отпуск с пользой, настоящая закалка и как для тела, так и для духа.