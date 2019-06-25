Сын президента Турции посетит Якутск

28-30 июня столицу Республики Саха (Якутия) посетит президент Всемирной конфедерации этноспорта Неджметтин Эрдоган Билал, сын президента Турции Реджепа Эрдогана.

Представители турецкой делегации в рамках визита побывают в Центре национальных видов спорта им.В.Манчаары, осмотрят спортивные объекты города, а также посетят Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын, где продолжат знакомство с нашими национальными видами спорта и якутскими традициями.

Известно, что в программе национального праздника традиционно проводятся спортивные состязания «Игры предков» (якутские прыжки, мас-рестлинг, борьба хапсагай), а также престижный турнир по национальному многоборью «Игры Дыгына», ежегодно собирающий многотысячную аудиторию поклонников.

«Билал Эрдоган запланировал приезд в Якутию еще в прошлом году, — рассказал «Спорту Якутии» директор Центра национальных видов спорта им.В.Манчаары Гаврил Мохначевский. – Президент Всемирной конфедерации этноспорта должен был посетить чемпионат мира по мас-рестлингу прошлой зимой, но визит не состоялся. Тогда он высказал пожелание приехать на Ысыах, где можно будет увидеть во всей красе наши традиционные виды спорта».

Надо заметить, якутские виды спорта относительно давно известны главе Всемирной конфедерации этноспорта, в особенности его заинтересовал мас-рестлинг. Билал Эрдоган даже пробовал себя в нашем виде спорта, правда, на показательных выступлениях в рамках Международного форума этноспорта.