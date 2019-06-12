Сын Александра Борисова продолжит дело отца

Об этом Илья БОРИСОВ сообщил в видеообращении к подписчикам на YouTube.

«Планы, которые перед нами поставил Александр Ильич, мы постараемся выполнить. Может, даже привнесем что-то новое», — обещает Борисов-младший. Он поделился планами творческой команды и сообщил, что традиционный фестиваль полевой кухни пройдет на родине Александра БОРИСОВА — в Хангаласском улусе.

Александр Борисов скоропостижно скончался 8 мая этого года. Помимо занятости на госслужбе, он был известен как автор и ведущий популярной якутской передачи «Охота и рыбалка в Якутии». После ухода с поста министра связи республики занялся раскруткой YouTube-канала. В комментарии News.Ykt.Ru говорил, что 23 из 55 тысяч подписчиков присоединились к каналу летом 2018 года. Сейчас их число превышает 74 тысячи.