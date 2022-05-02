02.05.2022
12:00
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Праздники

Свыше 75 тысяч человек приняли участие в первомайской демонстрации в Якутии

В первомайской демонстрации во всех районах и городских округах приняли участие свыше 75 тысяч человек. Этот Первомай для жителей Якутии является особенным. Парад впервые прошел в постпандемийное время в год 100-летия образования республики.

В День Весны и Труда тысячи трудовых коллективов вышли на шествие по улицам города Якутска. В столице республики в параде участвовали 45 тысяч человек. Празничное шествие прошло и во всех 34 районах Якутии, где на демонстрацию вышли более 30 тысяч человек.

С главной трибуны в Якутске к жителям республики обратился Глава Якутии Айсен Николаев.

«Сегодня мы все в едином строю встречаем этот замечательный праздник. Мы гордимся тем, что в этом году солнечный Первомай практически совпал со 100-летием нашей любимой республики. Мы встречаем этот праздник воодушевленные: идем вперед, трудовые достижения якутян известны всей России», — сказал он в своей приветственной речи.

Вместе с Главой Якутии участников парада поприветствовали руководители республики, города, народные депутаты, а также дояр животноводческого коллектива «Крестях» Сунтарского улуса Владимир Михайлов, которому накануне указом Президента России Владимира Путина было присвоено звание Героя Труда России.

В Якутске шествие открыла главная колонна, посвященная Году культурного наследия России, 100-летию Якутской АССР и Году матери в Якутии, 390-летию города Якутска и 200-летию первого представительного органа Якутска. После них прошли колонны руководства республики, народных депутатов, городского округа Якутск, Федерации профсоюзов. Следующими стали лучшие учащиеся школ города. Отдельной колонной прошли лучшие медицинские работники.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы и Правительства Республики Саха (Якутия)
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