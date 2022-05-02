Свыше 75 тысяч человек приняли участие в первомайской демонстрации в Якутии

В первомайской демонстрации во всех районах и городских округах приняли участие свыше 75 тысяч человек. Этот Первомай для жителей Якутии является особенным. Парад впервые прошел в постпандемийное время в год 100-летия образования республики.

В День Весны и Труда тысячи трудовых коллективов вышли на шествие по улицам города Якутска. В столице республики в параде участвовали 45 тысяч человек. Празничное шествие прошло и во всех 34 районах Якутии, где на демонстрацию вышли более 30 тысяч человек.

С главной трибуны в Якутске к жителям республики обратился Глава Якутии Айсен Николаев.

«Сегодня мы все в едином строю встречаем этот замечательный праздник. Мы гордимся тем, что в этом году солнечный Первомай практически совпал со 100-летием нашей любимой республики. Мы встречаем этот праздник воодушевленные: идем вперед, трудовые достижения якутян известны всей России», — сказал он в своей приветственной речи.

Вместе с Главой Якутии участников парада поприветствовали руководители республики, города, народные депутаты, а также дояр животноводческого коллектива «Крестях» Сунтарского улуса Владимир Михайлов, которому накануне указом Президента России Владимира Путина было присвоено звание Героя Труда России.

В Якутске шествие открыла главная колонна, посвященная Году культурного наследия России, 100-летию Якутской АССР и Году матери в Якутии, 390-летию города Якутска и 200-летию первого представительного органа Якутска. После них прошли колонны руководства республики, народных депутатов, городского округа Якутск, Федерации профсоюзов. Следующими стали лучшие учащиеся школ города. Отдельной колонной прошли лучшие медицинские работники.