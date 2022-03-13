Свыше 60 жителей Якутии находятся за пределами России

Свыше 60 жителей республики находятся за пределами России на данный момент, 15 из них ожидают возвращения в Россию, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе Минвнешсвязи региона.

«В процессе или в ожидании прилета находятся 15 человек. Остальные продолжают свой отдых», — сообщили представители министерства.

С 5 марта ведется работа с семьей, отдыхающей в Таиланде — пять человек должны были вылететь 12 марта, однако авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейс. Семья вернется в Якутск вывозным рейсом на самолете АК «Emirates» 16 марта.

Также у министерства есть информация, что в Таиланде находятся много граждан России в связи с отменой регулярных рейсов, среди них могут быть и якутяне.

8 марта поступило сообщение о находящейся в египетском Шарм-эль-Шейхе семье из четырех человек, не попавшей в список вывозных рейсов — они оформляли авиабилеты самостоятельно, а авиакомпания «S7» отменил рейс. На сегодняшний день работа с авиакомпанией и туроператором продолжается.

Также 11 марта стало известно о еще одной семье из четырех человек в Шарм-эль-Шейхе, испытывающей трудности с обратным вылетом. Туроператор «Tui» планирует вывезти их из Египта в ближайшие дни. Как сообщил глава семьи, в Шарм-эль-Шейхе также находятся несколько жителей Якутии.

В тот же день поступила информация о туристе на острове Панган в Таиланде, вылет которого был запланирован из Пхукета на 19 марта, однако рейс отменили. Работа с якутянином находится на контроле, направлены рекомендации МИД.

По информации регионального Минпреда, всего с начала спецоперации на Украине за пределами страны находились 95 якутян-туристов в шести странах: в Египте, ОАЭ, Кубе, Мексике, Доминикане и Турции. Из них запланированными рейсами своих турфирм прибыли 17 человек.

Также сообщается, что трое якутян выехали на отдых в ОАЭ, с ними была проведена разъяснительная работа.

Жители Якутии, находящиеся за пределами России и испытывающие трудности по возвращению, могут позвонить на номер круглосуточной горячей линии Минвнешсвязи республики: 8-800-100-60-59 или +7-800-100-60-59, кнопка 3.

Также туристам в тяжелом положении необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении МИД России «Зарубежный помощник». Приложение можно скачать как для iOS, так и для Android.

Кроме республиканской горячей линии, граждане России могут сообщить о возникшей проблеме по одному из имеющихся каналов связи:

Позвонить на круглосуточную горячую линию МИД России +7 495 695 45 45;

Написать на специальную почту МИД России – dskc@mid.ru, при этом указать ФИО, местонахождение, контактные данные, описание вопроса;

Позвонить на горячую линию Ростуризма – 8 800 200 34 11.

Позвонить на круглосуточную горячую линию Росавиации – 8 499 231 51 55, 8 495 645 85 55 добавочный 5942 (отдел регулирования международных перевозок).

Как сообщается на сайте Объясняем.рф, узнать об актуальных вывозных рейсах для организованных туристов можно на сайтах ассоциации туроператоров России, Ростуризма, Минтранса, Росавиации и МИД России, а также на сайтах авиакомпаний.

Если возникают трудности с оформлением заявки на вывозной рейс, необходимо оставить обращение на сайте Штабтуризм.рф.