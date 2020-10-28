Свыше 5 тысяч человек зарегистрировались в конкурсе «Таланты Якутии»

Завершился прием заявок от жителей Республики Саха (Якутия), желающих принять участие в республиканском кадровом конкурсе «Таланты Якутии». 5101 человек зарегистрировался на сайте «Таланты Якутии» в надежде стать одними из победителей конкурса.

В этом году республиканский кадровый конкурс, который проводится на основе известной в регионе деловой игры «МИНИСТР», претерпел серьезные изменения. Организатором конкурса – Правительством Республики Саха (Якутия) – повышен минимальный возраст участников до 18 лет. Сроки приема заявок, в отличие от 2019 года, были сокращены до одного месяца – с 27 сентября по 26 октября.

Поэтому и сама кампания получилась активной и динамичной. Соорганизаторы «Талантов Якутии» — Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) и Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) — сумели вдохновить на участие в конкурсе жителей всех без исключения улусов и городов республики. Для этого была развернута широкая информационная кампания, работала справочная служба. С подключением участников, у которых возникали проблемы с интернетом, помогали районные Центры социально-психологической поддержки семьи и молодежи.

В связи с пандемией было решено проводить все отборочные испытания в дистанционном формате. Новый формат нашел отклик у жителей районов, они охотнее регистрировались для участия в конкурсе – доля заявок жителей районов в общем числе регистраций увеличилась на 12 %, и составила 47%.

Переименование РДИ «МИНИСТР» в республиканский каровый конкурс «Таланты Якутии» положительно повлияло на активность участников. Слоган конкурса «Талант есть у каждого! Заяви о себе!» затронул личные мотивы молодых, активных якутян, готовых к осуществлению позитивных изменений. Почти в два раза увеличилось число молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет, подавших заявки на участие.

«Мы очень рады, что кадровый конкурс развивается. Год от года все больше участников принимают в нем участие. Это значит, что перспективные, активные жители Республики Саха (Якутия) связывают свое будущее с нашим регионом. Они хотят внести свой вклад в развитие Якутии и реализовать личный потенциал именно здесь», — отметил Степан САРГЫДАЕВ, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

«Участников конкурса Высшая школа инновационного менеджмента РС (Я), как оператор конкурса, будет сопровождать на всех этапах. Конкурсанты будут получать письма, напоминающие им об этапах конкурса; будут проводиться мастер-классы, помогающие справляться с испытаниями. Мы подготовили каждому участнику мотивационные подарки, чтобы участие в проекте, несмотря на дистанционный формат, было максимально наполнено яркими событиями и позитивными моментами», — рассказала Ольга СУКУЕВА, ректор ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)».

До участия в конкурсе будут допущены 5017 человек, некоторые заявки были отклонены по причине не соответствия условиям конкурса. С 29 октября для конкурсантов начнется этап отборочных испытаний. Участникам «Талантов Якутии» предстоит пройти три ступени: отборочные этапы, полуфинал (оценочная сессия), обучение в течение восьми месяцев по программе прорывных компетенций «LAB.TALENT».

На последнем этапе конкурсанты будут работать в командах по десять человек, сообща должны придумать и реализовать проекты. Команда, проявившая себя наилучшим образом, станет победительницей. Таким образом, в проекте будет десять участников-победителей. Все они получат гранты на обучение в лучших вузах страны или мира, а также рекомендованы для включения в кадровый резерв Республики Саха (Якутия). Работать с участниками будут ведущие специалисты по развитию личностного потенциала страны, психологи Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия).