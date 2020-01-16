Свыше 5 млн рублей задолжал директор СХПК своим работникам

В Верхневилюйском районе Якутии сельскохозяйственный потребительский кооператив «Чолбон», находящийся на стадии банкротства, задолжал перед 49 работниками свыше 5 млн. рублей. После вмешательства прокуратуры района задолженность по зарплате была погашена.

В целях восстановления нарушенных прав граждан прокуратура внесла в адрес руководителя кооператива и саморегулируемой организации арбитражных управляющих представления, а также возбудила в отношении виновных лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) и ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление сведений в органы статистики).

Административные материалы рассмотрены с назначением наказаний в виде штрафов в общей сумме 70 тыс. рублей.

Прокуратура района также провела работу с дебиторами должника, с их учредителями, вопрос погашения задолженности по заработной плате по инициативе прокуратуры района обсужден на межведомственных совещаниях с определением конкретных решений, направленных на ликвидацию задолженности.

По результатам проведенной работы задолженность по оплате труда перед работниками кооператива погашена в полном объеме, их права восстановлены.