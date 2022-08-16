Свыше 300 детей прошли реабилитацию после COVID-19 в Якутске

С начала года реабилитацию после коронавируса в Якутске прошли свыше 300 детей. Сегодня председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко посетил детский реабилитационный центр, в котором предлагается увеличить коечный фонд в связи с возросшей потребностью реабилитации детей.

Выздоровлению и реабилитации людей, перенёсших COVID-19, уделяется большое внимание по всей стране и республике. Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу организовать систему мониторинга и реабилитационного сопровождения переболевших якутян, исходя из оценки тяжести перенесённой болезни и риска осложнений.

В реабилитационном центре – 150 мест для детей, переболевших COVID-19. В настоящее время в центре находится 80 детей. Всего с начала года оздоровление прошли уже свыше 300 детей из разных районов республики. Программа реабилитации проводится бесплатно по направлению лечащего врача.

Помимо программы реабилитации, куда входят дыхательная гимнастика, кислородная терапия, лечебная физкультура, для детей школьного возраста организуется обучение и курсы. Дети гуляют на свежем воздухе на оборудованных площадках на территории санатория, организовано шестиразовое питание.

В 2021 году в республике зафиксировали порядка 24 000 случаев коронавируса среди детей. За первые полгода 2022 года зафиксировано порядка 44 000 случаев.