Свыше 200 заявок от семей мобилизованных поступило волонтерам

По телефону «горячей линии» 122 в адрес волонтеров акции #МЫВМЕСТЕ за неделю поступило свыше 200 заявок об оказании помощи семьям мобилизованных, все они исполнены силами добровольцев во многих уголках Якутии.

Об этом 18 октября сообщил на брифинге руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Айыллаан Винокуров.

Получив заявки, волонтеры оказывают бытовую, психологическую и иную гуманитарную помощи семьям военнослужащих.

«В основном поступают заявки, связанные с доставкой продуктов и лекарств, оказанием помощи по уходу за детьми. Есть ряд заявок с просьбой помочь в подготовке к зиме, — сообщил Айыллаан Винокуров. — В Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи республики ежедневно поступают звонки. На данный момент обработано более тысячи обращений от семей мобилизованных. Наши психологи продолжают оказывать психологическую поддержку в круглосуточном режиме».

По словам лидера добровольцев, в республике растет число тех, кто хочет стать волонтером. «В наших рядах есть и «серебряные волонтеры», и совсем молодые ребята. Они активно включились в работу штабов #МЫВМЕСТЕ по всей республике по оказанию помощи семьям наших военнослужащих», — сказал Винокуров.

Члены семей мобилизованных могут обратиться за помощью по номеру «Горячей линии» (122), и, нажав на кнопку «6», оставить свою заявку. Звонки принимаются с 10.00 до 18.00 по якутскому времени.