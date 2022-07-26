Свыше 120 спортсменов из Якутии примут участие в МСИ Дети Азии

Свыше 120 спортсменов из Якутии примут участие в VII Международных спортивных играх «Дети Азии». Команды вылетели во Владивосток, первые соревнования начнутся уже в четверг.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев встретился с членами сборной и отметил значимость Игр, которые были учреждены в республике, и придали мощный импульс развитию детского спорта в России и странах Азии.

Сборная Якутии будет представлена 120 спортсменами и 50 тренерами. Самые большие по численности команды – по борьбе, лёгкой атлетике, плаванию и мини-футболу. Всего сборная команда будет состязаться в 18 видах спорта.

Напомним, спортивные игры пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа 2022 года. По информации организаторов, всего участие примут 1 650 спортсменов из 26 стран. В 19 видах спорта будет разыграно 273 комплекта наград.

В 2024 году «Дети Азии» снова пройдут в Якутии. Как отмечал Айсен Николаев, из Владивостока спортсмены республики привезут эстафету к Восьмым летним Международным спортивным Играм «Дети Азии».



