06.05.2022
17:33
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Общество

Связь флота и берега — в ногу со временем!

7 мая отмечается день работников всех отраслей связи. Деятельность технического управления связи, радионавигации и информатизации ПАО «ЛОРП» направлена на решение вопросов эксплуатации судовых средств связи, также береговых служб предприятия.

В интервью начальник управления ТУСРНиИ Александр Хабаров особо подчеркнул, что от профессионализма связистов, работников управления, их эффективной, надежной и слаженной работы во многом зависит продуктивное развитие предприятия: 

 — Все наши специалисты вносят огромный вклад в повышение эффективности работы всей службы, развивают и оттачивают свои профессиональные навыки.

 — Навигация на Лене началась, надо полагать, в Вашем подразделении работы прибавилось?

 — Да, действительно, наша работа не прекращается в течение всего года, но с началом навигации у нас, связистов, ее становится больше. Сейчас на своем посту несут радиовахты операторы Бюро электросвязи. С их помощью осуществляется связь с судами пароходства. Кроме того, обрабатывается информация, поступающая по спутниковым каналам связи, осуществляется прием-передача радиограмм, производится коммутация радиопереговоров.  На постоянной основе ими обрабатывается входящая, исходящая корреспонденция по береговым каналам связи факс и электронной почте.

 — Сильно ли отличается работа флотского связиста от работы связиста, к примеру «сухопутного»? 

 -Во-первых, наши суда, особенно те, которые дислоцируются на морях, вынуждены работать в самых тяжелых гидрологических условиях. И каждая единица флота– это объект, находящийся в движении, а не стационарный.  Наша задача, как я говорил выше,  — приложить максимум усилий для обеспечения их бесперебойной связью и современным навигационным оборудованием. В результате внедрения спутниковой связи есть каналы передачи данных, и благодаря высокой квалификации специалистов, наши суда оснащены всем необходимым оборудованием.         

 — Получается, это работа не одного, и даже не двух специалистов разной квалификации?

 — Работа на водных участках была бы невозможна без помощи специалистов на берегу. Это командная работа и у нас четко налажена система взаимодействия. Сами посудите, для чего нужна связь на реке и на море? Прежде всего, для обеспечения безопасности и для сохранения человеческой жизни на судах. Высококвалифицированные специалисты Базовой электрорадионавигационной камеры с ее участками отвечают за обеспечение должного технического состояния, разработку предложений и выполнение работ по модернизации судов в части средств связи и электрорадионавигации в целях приведения в соответствие нормам соответствующих правил и конвенций речного и морского судоходства.

  — Технологии непрерывно развиваются. Успеваете реализовывать новшества на флоте и в береговых службах? 

 — Да, политика Пароходства складывается таким образом, чтобы шагать в ногу со временем. Мы совершенствуем и модернизируем серверное оборудование для решения постоянно возрастающих задач системного администрирования и технического обслуживания локально-вычислительной сети. Отделом развития информационных систем ТУСРНиИ ведутся работы в рамках информационной безопасности. Огромное внимание уделяется разработке (и доработке) собственного программного обеспечения «База флота», охватывающее почти все службы пароходства.

Благодаря специалистам Технического управления связи, радионавигации и информатизации, работа флота становится эффективнее. Вместе с техническим прогрессом динамично развиваются и совершенствуются средства коммуникации во всем пароходстве.   В этот праздничный день желаем всем работникам управления профессионального и личного благополучия. Пусть радиоволны распространяются без помех и преград!

Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»

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