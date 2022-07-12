Святые мощи Сергия Радонежского прибыли в Якутск

Святые мощи преподобного Сергия Радонежского в Якутске. Встреча в аэропорту, 12 июля 2022 года, сообщил архиепископ Якутский Роман в своем телеграм-канале .

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