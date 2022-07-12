12.07.2022
21:28
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Православие

Святые мощи Сергия Радонежского прибыли в Якутск

Святые мощи преподобного Сергия Радонежского в Якутске. Встреча в аэропорту, 12 июля 2022 года, сообщил архиепископ Якутский Роман в своем телеграм-канале.

Встреча святых мощей преподобного Сергия Радонежского в городе Якутске:
*Покровский женский монастырь (ул. Ушакова, 12) 12-го июля, вторник, в 19.30;

*Преображенский кафедральный собор, (ул. Кирова, 3) 13 июля, среда, в 12.00

Видео тгк Якутск вечерний

Фото: тгк Роман архиепископ Якутский
Источник: тгк Роман архиепископ Якутский

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