Святочный вечер перед Рождеством: приметы и традиции Сочельника

Ночь, предшествующая главному христианскому празднику – Рождеству, у православных совпадает с ещё одним важным циклом событий – Святками. Рождественские Святки начинаются с восходом первой звезды в ночь с 6-ого на 7-ое января, и первый Святочный вечер совпадает с другой православной датой – Рождественским Сочельником. Именно с этим замечательным событием мы хотим познакомить вас поближе.

Вкусные традиции

Согласно поверьям, все традиции, приписанные в православии ночи перед Рождеством с 6-ого на 7-ое января, должны обязательно соблюдаться, иначе верующему не получить поддержку Высших сил в наступившем 2023 году.

Так как именно с первым Святочным вечером совпадает день окончания большого сорокадневного поста, то можно забыть про многие ограничения в еде и побаловать себя и гостей прекрасными рождественскими блюдами.

Но важно помнить – прикасаться к пище нельзя до появления в ночном небе звезды. Именно с этой традиции пошло ставшее крылатым выражение «до первой звезды нельзя».

Наконец, звёздное небо наполнялось яркими огоньками, и вся семья могла занять места за столом, на котором их ожидало не менее двенадцати блюд с традиционной кутьёй в центре. Кутья – это символ крови, пролитой Сыном Божьим за спасение наших душ. Также на столе обязательно был горох, символизирующий Божью Весну, то есть его возрождение. Ни один рождественский стол также не обходился без блюд из капусты – символа надежды, жареной или запечённой рыбы – символа веры в христианстве, и, конечно же, блинов, пришедших в православие из языческого прошлого Руси.

Одним из заветных желаний в каждой семье было её численное пополнение. Для того чтобы желаемое случилось в новом году, к столу подавали кашу – символ плодовитости. Ну и для того, чтобы все за праздничным столом запаслись здоровьем, на него ставили пироги и другую ароматную выпечку.

Все представленные яства запивались традиционным рождественским напитком – узваром, способным очистить людей от злых мыслей и прочей нечисти.

Рождественское гадание

Одна из самых загадочных и мистических традиций, связанных с Рождественским Сочельником – это гадание. В ночь на 7-ое января юные девицы собирались в одной комнате, гасили свет и гадали на своё будущее – кто будет у девушки женихом, сколько у неё будет детей, и другие вопросы, о которых можно узнать у Высших сил в присутствии только самых близких подруг.

Обряд гадания никогда не воспринимался в качестве шуточного мероприятия – наши предки свято верили в правдивость прогнозов, ведь ночь перед Рождеством – самое благоприятное время для подобных дел.

Праздничные колядки

После застолья начиналась самая шумная и весёлая часть рождественских гуляний – колядки. Обычай колядовать в первый Святочный вечер пришёл в православие из языческого прошлого русского народа.

Колядовали все: и взрослые, и малые, только делились колядовщики на группы: кто постарше – в одной компании, кто помладше – в другой. Приход в дом колядующих считался Божьей благодатью, и не отблагодарить их вкусными угощеньями считалось грехом.

Всё обилие вкусностей, заработанных шумной компанией, никогда не делили между колядующими – всё съедалось вместе, и в этом тоже был особый смысл.

Почитание домового

Радость Сочельника должны были почувствовать не только домочадцы и их гости, но и существо, ответственное за порядок в доме – домовой. Для него выделялась отдельная миска, в которую хозяева добавляли по одной ложке каждого из двенадцати (или больше) блюд.

Миску помещали в один из углов избы, чтобы домовой тоже мог почувствовать праздничную атмосферу и встретить Рождество вместе со своими домочадцами.

Рождественские костры

Один из самых ожидаемых обычаев Святочного вечера в Сочельник – рождественские костры. Люди придавали огню особый смысл – он олицетворял собой рождение Христа. Это был ключевой момент праздника, именно поэтому вокруг костра устраивали хороводы, сопровождая их радостными песнями и плясками.

По одной интересной версии, хождение вокруг костра было знаком сочувствия и заботы о младенцах, рождённых в холодные зимние месяцы.

К сожалению, многие из рождественских традиций и обычаев дошли до нас только в писаниях, сказках, пословицах и песнях. Но главное, что досталось нам от предков – это праздничная атмосфера волшебного светлого праздника.

С Рождеством Христовым!