Назначен новый премьер Якутии

Исполнять обязанности председателя регионального правительства будет Андрей ТАРАСЕНКО. Об этом в пятницу, 31 июля, в своем Twitter сообщил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Исполняющим обязанности председателя правительства республики назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. Соответствующий указ о назначении глава региона Айсен Николаев анонсировал в Twitter.

Тарасенко уже прибыл в Якутию. Кабинету министров он будет представлен в ближайшее время.

Напомним, с июня 2018 года до апреля текущего года правительство Якутии возглавлял Владимир СОЛОДОВ. 3 апреля его назначили врио губернатора Камчатского края.

Справка:

Андрей Тарасенко родился 9 августа 1963 года во Владивостоке. В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола в Ленинграде. До 1994 года проходил службу в Вооружённых Силах СССР и Российской Федерации.

В период с 1997 по 2005 годы он работал на руководящих должностях в компаниях и госпредприятиях рыбопромысловой отрасли. В 2005 году стал заместителем начальника инспекции по контролю расходов федерального бюджета на рыболовство и водные ресурсы Департамента контроля расходов федерального бюджета на природопользование и агропромышленный комплекс Счётной палаты Российской Федерации, в 2007 году – заместителем начальника Управления делами и административного обеспечения Федерального агентства по атомной энергии, затем — заместителем директора Департамента управления делами и имущественным комплексом ГК «Росатом».

С 2010 по 2012 годы Андрей Владимирович трудился главным экономистом, а затем советником заместителя председателя правления ОАО «Россельхозбанк». С марта 2012 по июнь 2013 года работал в Невско-Ладожском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов заместителем руководителя, впоследствии стал руководителем. В 2013 году он возглавил ФГУП «Росморпорт».

С 4 октября 2017 по 26 сентября 2018 года Тарасенко временно исполнял обязанности губернатора Приморского края. 27 сентября 2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации был назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.