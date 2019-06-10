Свято место пусто не бывает: Новое назначение в мэрии Якутска

Евгений ГРИГОРЬЕВ назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы города Якутска по развитию территорий, свое решение мэр Сардана АВКСЕНТЬЕВА озвучила в начале еженедельного планерного совещания в понедельник, 10 июня.

Напомним, в пятницу, 7 июня, был задержан заместитель главы города Василий ГОГОЛЕВ, возбуждено уголовное дело по заявлению руководителя одной из строительных фирм города. На время проведения следствия и до решения суда Гоголев отстранен от должности, его обязанности будет исполнять Евгений Григорьев. До последнего времени Григорьев возглавлял ООО «Муниципальный специализированный застройщик Агентство по развитию территорий города Якутска» (бывший МУП «АРТ»).

Представляя на планерке Григорьева, Сардана Владимировна отрекомендовала его как молодого, но уже добившегося конкретных результатов управленца с отличным образованием, финалиста конкурса «Лидеры России».

Глава города напомнила главные задачи в деятельности курируемых Евгением Григорьевым направлений работы. Во-первых, это начало работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Якутска в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Также в этом году начинается второй этап реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Важным направлением работы врио также станет оптимизация и изменение структур муниципальных учреждений, отвечающих за реализацию земельных отношений и градостроительной политики в окружной администрации. Проект предложений был рассмотрен на прошлой неделе.

Сардана Владимировна также акцентировала внимание Евгения Григорьева на необходимости продолжения внутренней проверки по фактам массового незаконного выделения земельных участков по подложным документам прошлых лет. Аналогичная проверка инициирована мэром по фактам незаконного выделения муниципального жилья в предыдущие годы.