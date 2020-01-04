Святки 2020 — что нельзя делать. Гадания на Святки

На протяжении 12 дней с 6 по 18 января, между Рождеством и Крещением отмечается веселый праздник, называемый Святками. В церкви его называют сплошным, поскольку он не предусматривает ни одного постного дня. Со Святками связано большое количество поверий и традиций, а история появления праздника является очень увлекательной.

Святки 2020: История праздника

Существует мнение, что эта 12-дневка называется Святками, поскольку каждый день освящен торжественным и великим праздником Рождества Христова. Другие источники относят происхождение слова «Святки» от старорусского глагола «святить», означающего прославлять, восхвалять. Таким образом, на протяжении 12 дней верующие люди прославляют Бога и празднуют Рождество, Крещение Иисуса Христа.

Церковь начала соблюдать подобный праздничный период еще в 6 веке. Считалось, что в эти дни не положено проводить церемонию венчания или бить поклоны. Документы Второго Туринского Собора подтверждают, что в 567 году время между Рождеством и Крещением является праздничным, поэтому должно почитаться всеми богобоязненными и верующими людьми.

В первые века христианства Церковь знала лишь один праздник – Богоявление (Крещение Господне – второе название). В данном празднестве воспоминались сразу два события из земной жизни Спасителя – Рождество Христово и Его Крещение.

Позже, в IV веке, эти два праздника были отделены друг от друга. Рождество Христово переносится на 25 декабря по старому стилю (7 января н. ст.), а Богоявление так и продолжает праздноваться 6 января по старому стилю (19 января – н. ст.). Но так как в церковном сознании два праздника все равно сливаются в один, то двенадцать дней, их теперь разделяющие, считаются одним беспрерывным праздником. Потому период от Рождества Христова до Крещения Господнего и назван святками – от слов «свет, святость».

Святки 2020: Как праздновать

Первые несколько дней Святок люди ходили в гости к друзьям и знакомым и преподносили разные подарки, символизирующие дары, принесенные волхвами в честь рождения Спасителя. Также приветствовалось посещение разных учреждений, таких как приюты, тюрьмы, больницы и так далее. Легенды рассказывают, что даже цари во время Святок одевались в простые одежды и ходили в больницы и темницы, одаривая людей подарками.

Также существовала традиционная святочная трапеза. Семьи собирались за столом, уставленным разными вкусностями и вспоминали всех близких и знакомых, умерших в прошлом году, а также радовались Воскресению Иисуса Христа. На столах обязательно должно было присутствовать нечетное количество блюд, а также дополнительные столовые приборы для всех умерших родственников. Также существовали специальные блюда, приготавливаемые на Святки. Это овсяный кисель, печенье с орехами, кутья, комочки из выпечки, сбитень и многое другое.

Завершающие дни Святок считались временем подготовки к Крещению. Собирали лучших мастеров деревни и шли с ними на водоемы для создания проруби в виде креста. Полученную прорубь украшали разноцветными лентами, изделиями из дерева, а также узорными кусками льда.

Сегодня в дни Святок повсеместно организовываются живые концерты духовой музыки. Подобный обычай появился после прихода советской власти. Также устраиваются благотворительные елки для всех детей, торжественные вечера и фестивали.

Святки 2020: Что можно и что нельзя делать на Святки

Христиане именно в вечера оставляли свои повседневные работы и славили Рождество Христово и Богоявление.

Потому задача всех православных – праздновать. По возможности отложить все дела земные и стать причастным к этой великой тайне – появления Бога на земле для нашего спасения. В этот период поста в среду и пятницу нет – можно употреблять пищу животного происхождения. Часто батюшкам задают вопрос: «Как причащаться в святки, например на Крещение Господне, если нет поста?» Традиций и различных мнений много. Но в основном священники сходятся на том, что для православного христианина, который действительно живет жизнью Церкви, соблюдает посты, пищевые ограничения в святки перед Причастием не обязательны. Ведь по большому счету сам богослужебный устав отменяет пост в это время! Но, конечно же, это не повод нашей душе предаваться пьянству, чревоугодию и разгулу. Во всем важна мера.

Кроме того, в данный период не разрешаются ни в храме, ни дома земные поклоны. О святках так записано в Уставе преподобного Саввы Освященного (VI век): «никакоже пост, ниже коленопреклонения бывают, ниже в церкви, ниже в келиях».

Желательно по возможности воздержаться от работы. Кроме, конечно же, необходимой: приготовление еды, уход за животными и прочее из того повседневного нашего быта, без чего нельзя обойтись (например, нарубить дров, чтобы истопить печь). От крупных же и необязательных работ нужно все-таки воздержаться. Это не распространяется на тех, кто работает по долгу службы. В таком случае нужно при очередной исповеди покаяться в данном вынужденном грехе.

Господь своим Рождеством щедро излил на нас свою благодать, и мы должны ее (особенно в период святок) передавать дальше. То есть главным нашим делом в святки является славить Христа Рожденного: ходить в гости друг к другу, петь рождественские колядки и духовные песнопения, посещать частые в этот период церковные богослужения и, конечно же, совершать дела милосердия – посещать больных, заключенных, пожилых людей, сирот, щедро давать милостыню и прочее.

Главное же в святки, как и во все дни жизни христианина, – любовь к Богу и к ближнему своему. Будем славить Христа Рожденного! Будем нести эту благую весть в мир. Будем творить дела милосердия, любви и подавать руку помощи всем, кто в этом нуждается

Святки 2020: Традиции праздника

Следует отметить, что после долгого периода воздержания от увеселительных мероприятий народу вновь разрешается петь, развлекаться и обильно кушать. Прежде всего, Святочные дни – это время веселья и сватовства, также в эти дни — запрещается любая работа, кроме этого, в этот период, согласно православных церковных канонов, запрещается крестить детей, венчаться, а также гадать. При этом, несмотря, на запреты церкви, именно гадание, среди всех вышеперечисленных запретов, до сих активно практикуется (в частности девушками) во время святок, поскольку именно этот период является одним из самых мистических в году и самым подходящим для гадания. Святочные гадания в основном, на Святки, многие девушки начинают гадать на суженого. Это традиция осталась с языческих времен, когда в разгар зимнего сезона отмечался период, в который, как считалось, на поверхность земли выходили души усопших. И для наших предков это означало одно – через эти сверхъестественные силы можно узнать о грядущем. Девушки устраивали посиделки, на которых все вместе, или по одиночке, гадали на жениха. Церковь всячески пресекала и пресекает попытки молодых особ таких образом узнать будущее, ведь такие ритуалы не имеют ничего общего с христианством. Однако, до сих пор некоторые девушки продолжают во время Святок гадать.

Святки 2020: Приметы на Святки

С началом Сочельника и до самого Старого Нового года хозяйки не заметали вообще. Считалось, что так можно выпустить удачу. Все собиралось уже после 14 января и сжигалось в костре. Многие верили, что таким образом все ссоры и разногласия уходят из дому.

Ко всем гаданиям все молодые девушки обязательно распускали волосы и снимали все обереги, считалось, что так они будут более правдивы.

Если в ушедшем году кто-либо умер, то на весь период Святок на стол ставили дополнительный прибор для усопшего. Наши предки верили, что все эти две недели умершие приходят к своим родным.

Чтобы был хороший урожай, наши предки обязательно все плодовые деревья обвязывали лентами на весь период Святок.

На Рождество особенным образом относились к потерям. Если это, к примеру, ювелирные украшения, то вас ждет обогащение, а вот все остальное приводит к убыткам. Для мужчин охота и рыбалка – это особенный вид развлечений, однако в святочные праздники раньше он был под запретом. Многие верили, что иначе может случиться страшная беда.

Чтобы весь год сопутствовала удача, а в семье был достаток, наши предки старались обязательно отведать каждого блюда, хотя бы немного. Если на Щедрый вечер получится рассыпчатая и вкусная кутья, то год будет счастливым и прибыльным.

Если весь святочный период был ясным и морозным, то урожай будет хорошим, а дела будут идти вверх. Если же наоборот, наступит оттепель и будет влажно, то и урожай будет скудным, а в делах только убытки.

Также наши предки старались не ссориться на Святки, так как считалось, что даже самое мелкое разногласие может перерасти в серьезную вражду. Хозяйки старались не шить, хотя бы в первые дни Святок, так как верили, что может родиться слепой.

Святки 2020: Старинные гадания на Святки

Очень любят Святки незамужние девушки, которые с нетерпением ждут этих дней, чтобы погадать на суженого.

В святочных гаданиях присутствовали две основные темы: гадания об урожае и судьбе (своей и всей семьи) в наступающем году.

Гадания на Святки начинаются ночью 6 января и продолжаются до Крещения. Однако наиболее благоприятными днями для гаданий считаются Рождественский, Васильевский (под Старый новый год) и Крещенские вечера, поскольку в это время наблюдается особая активность нечистой силы и душ покойников.

Предлагаем вам нескольких старинных народных гаданий на Рождество, Крещение и старый Новый год, к которым обращались еще наши бабушки и прабабушки, стремясь приоткрыть завесу будущего и узнать свою судьбу.

Гадание (с валенком) на «сторону», в какую выйдешь замуж

Это наиболее известный и распространённый вид гадания. Девушки поочередно бросают валенок (сапог, туфельку) на дорогу и по направлению «носка» валенка узнают сторону, в какую выйдут замуж.

Гадание с зеркалами на вызывание образа будущего жениха

Это хорошо известное из литературы гадание. Девушка садится в темноте между двумя зеркалами, зажигает свечи и начинает вглядываться в «галерею отражений», надеясь увидеть своего жениха. Лучшим временем для этого гадания считается полночь.

Гадание (со сжиганием нити) на быстроту и очерёдность выхода замуж

Оно заключается в том, что девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого вперед догорит нитка, тот первый окажется замужем. Если нитка потухла сразу, и меньше половины сгорело, то замуж не выйдешь.

Гадание с кольцом или иглой на пол будущего ребёнка

С кольцом или иглой проделывают определенные действия (кольцо опускают в стакан с водой, иглой протыкают шерстяную ткань), затем, подвешенное на волоске или нитке, медленно опускают возле руки того, на кого гадают. Если предмет (кольцо, игла) начнет совершать круговые движения — родится девочка (реже — мальчик), если маятникообразные — мальчик (реже — девочка), если предмет не движется — детей не будет.

Гадание с петухом (курицей)

В одну тарелку насыпается зерно (или кладутся деньги), в другую наливается вода, рядом кладется зеркало, иногда приносится курица. Петух, подошедший к зеркалу, символизирует красоту и нежность будущего жениха, подошедший к зерну или деньгам — его богатство, к воде — склонность к пьянству, если петух подходит к курице, значит, жених будет «бабником».

Гадание о судьбе по теням

Этот вид гадания в силу своей простоты весьма распространен в современной девичьей среде. Девушка поджигает смятый ею бумажный лист, а затем рассматривает тень от сгоревшей бумаги. Каждый берет чистый лист бумаги, комкает его, кладет на блюдо или на большую плоскую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи делается его отображение на стену. Внимательно рассматривая тени, пытаются узнать будущее.

Гадание (на лай собаки) о возрасте жениха

После определенных действий участницы гадания прислушиваются к лаю собаки. «Хриплый» лай сулит старого жениха, а «звонкий» — молодого.

Гадание с кольцом на вызывание образа будущего жениха

В стакан с водой девушка бросает обручальное кольцо и вглядывается внутрь кольца, приговаривая слова: «Суженый мой, ряженый…».

Гадание с вызыванием сна про суженого.

Гадают в ночь с четверга на пятницу. Ложась спать, говорят: «Четверг со средой, вторник с понедельником, воскресенье с субботой. Пятница одна и я, молода, одна. Лежу я на Сионских горах, три ангела в головах: один видит. Другой скажет, третий судьбу укажет».

Гадают девушки, если ложатся спать там, где раньше не приходилось. Перед сном говорят: «На новом месте, приснись жених невесте». Во сне увидишь своего жениха

Гадание на картах

Перед сном кладут под подушку четырёх королей и говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснится пиковый король — жених будет стариком и ревнивцем, король червонный означает молодого и богатого, крестовый — жди сватов от военного или бизнесмена, а бубновый — от желанного.

Гадание на воске

Растапливают воск в кружке, наливают молоко в блюдце и ставят у порога квартиры или дома. Произносятся следующие слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». С последними словами выливают в молоко растопленный воск. Затем внимательно наблюдают за происходящим. Если видится застывший крест, — то ждут в новом году какие-то болезни. Если крест только покажется, то в наступающем году ваши финансовые дела будут идти не слишком хорошо, а в личной жизни одолеют неприятности, но не слишком серьёзные. Если зацветет цветком — будет свадьба или встретится любимый. Если покажется зверь, надо быть осторожным: появится какой-то недруг. Если воск потечет полосками, предстоят дороги, переезды, а ляжет звёздочками — ожидает удача на службе, в учёбе. Если образуется человеческая фигурка, появится друг.

Гадание на оклик прохожих

Выходят в полночь на улицу и спрашивают имя у первого встречного. Именно так будут звать суженого, точно так он будет красив и богат.

Гадание на подслушивание

Забираются под окно соседей и, слушают. Если у них выяснение отношений с битьем посуды, можно ждать «веселого» года. Если в доме тишина — и у вас год будет гармоничным.

Гадание на яйце

Для гадания берут сырое яйцо, проделывают в нём маленькую дырочку и выливают содержимое в тёплую воду. Когда белок сворачивается и образует какую-либо фигуру, по форме которой, угадывают своё будущее. Вид церкви означает венчание, кольцо — обручение, куб — гроб, корабль — командировку (мужчине) или возвращение мужа из командировки (женщине). Если белок опустился на дно — быть в доме беде: пожару, смерти, девушке не выйти замуж.

Гадание на поленьях

Подходят к поленнице задом и на ощупь выбирают себе полено. Если оно ровное, гладкое, без сучков, супруг попадётся с идеальным характером. Если полено толстое и тяжелое — муж будет состоятельным. Если сучков много — в семье народится немало детей, а коли полено кривое — муж будет косой и хромой.

Гадание с вызыванием духов

Для гадания нужен лист бумаги формата А2 и фарфоровое блюдце. На бумаге начертить круг диаметром примерно 30 см и написать по линии вне круга все буквы алфавита, а в круге — цифры от 0 до 9. Отметить внутри круга центр и поставить на него блюдце, предварительно нарисовав на посудине стрелку. Трижды повторить: «Вызываю дух …Ты будешь с нами говорить? Скажи: Да или нет» Блюдце должно ходить и стрелкой указывать на буквы и цифры. Нужно лишь успевать это читать.