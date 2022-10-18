18.10.2022
21:50
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Якутия

Священные обереги для бойцов из Якутии делают народные мастерицы

Обереги сделаны из священного конского волоса, они имеют магическую силу. Но самое главное, они сделаны руками якутских женщин и в них вложена сильная энергии любви к сыновьям Якутии и материнская молитва о небесной защите.

На сегодняшний день народные мастера под руководством Национального центра «Симэх» изготовили более 200 оберегов, которые уже завтра вылетают в воинские части с творческой бригадой.

Приглашаем всех желающих принять участие в Акции — Центр народного искусства «Симэх»
К.т. +7(965)995-22-48


Фото: Центр народного искусства "Симэх"
Источник: Центр народного искусства "Симэх"

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